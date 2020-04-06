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Строим и производим. Каким алтайским компаниям разрешили выйти на работу

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Губернатор Виктор Томенко подготовил список предприятий, которым разрешено возобновить деятельность в условиях коронавируса
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительные, производственные, добывающие. Эти и другие компании указаны в списке в постановлении правительства Алтайского края за подписью губернатора Виктора Томенко. И теперь они официально могут работать, в то время как другие предприятия закрыты из-за коронавируса. Документ опубликован поздно вечером в понедельник, 6 апреля.

Вот список видов деятельности, по которым компании могут возобновить работу:

1. Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, разрабатывающие песчаные и другие карьеры. 

2. Компании, производящие:

  • текстиль, одежду, кожу, вязаные изделия;
  • кокс и нефтепродукты;
  • химвещества, химпродукты, резиновые и пластмассовые изделия;
  • металлургические товары, готовые металлические изделия, электрооборудование, машины, оборудование;
  • автотранспортные средства;
  • мебель;
  • бумагу, картон;
  • удобрения, средства защиты растений;
  • сельхозтехнику и оборудование;
  • запчасти для техники, машин и оборудования;
  • корм, ветеринарные лекарства.

3. Компании, ремонтирующие:

  • машины и оборудование;
  • бытовые изделия и технику;
  • предметы личного пользования.

4. Компании, обеспечивающие:

  • электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха;
  • ветеринарное обслуживание, исследования в области растениеводства и животноводства;
  • деятельность в сфере информационных технологий.

5. Компании, занимающиеся лесоводством и лесозаготовкой, а также обработкой древесины, производством из дерева. 

6. Строительные компании, а также компании, которые проектируют, реконструируют и ремонтируют, производят стройматериалы. 

7. Дорожные компании:

  • поставляющие технику и запчасти;
  • оказывающие услуги аренды дорожной и строительной техники;
  • предоставляющие услуги по монтажным и другим работам;
  • осуществляющие дорожную деятельность.

8. Компании, торгующие:

  • животными оптом;
  • твердым топливом, сжиженным газом;
  • растениями, семенами, удобрениями;
  • линзами, очками.

А также компании, которые занимаются:

  • выдачей кредитов;
  • выдачей сертификатов происхождения товаров, заключений об оценке;
  • химчисткой и прачечными;
  • автосервисом;
  • охранной деятельностью;
  • портретным фото;
  • клининговыми услугами (кроме жилых помещений).
  

Все указанные компании обязаны обеспечить защиту работников от коронавируса.

Напомним, в конце марта Виктор Томенко подписал указ (а затем он был дополнен), который приостановил работу большинства компаний. Не ушли на каникулы продуктовые и непродовольственные магазины, входящие в правительственный перечень, а также производители продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, зоомагазины, магазины автозапчастей, общепит, работающий навынос.

Кроме того, по указу президента работать продолжают непрерывно действующие организации.

Многие компании перевели сотрудников на надомную работу, многие отправили персонал в отпуск (читатели amic.ru сообщают, что кого-то работодатель заставил уйти в отпуск без содержания).

К главе региона обратились представители бизнеса с просьбой смягчить эти меры и разрешить работу там, где могут соблюсти санитарно-эпидемиологические нормы. По этому поводу в краевом правительстве в пятницу, 3 апреля, состоялось совещание, где Томенко поручил определить предприятия, которые могли бы возобновить работу. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.04.2020 23:56
gorca

https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/76a/150_PostP_06.04.2020.pdf Постановление Правительства Алтайского края от 06.04.2020 №150
«Об определении организаций, … осуществлять деятельность в период действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия … новой коронавирусной инфекции «COVID-19)»

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