Строим и производим. Каким алтайским компаниям разрешили выйти на работу

Строительные, производственные, добывающие. Эти и другие компании указаны в списке в постановлении правительства Алтайского края за подписью губернатора Виктора Томенко. И теперь они официально могут работать, в то время как другие предприятия закрыты из-за коронавируса. Документ опубликован поздно вечером в понедельник, 6 апреля.
Вот список видов деятельности, по которым компании могут возобновить работу:
1. Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, разрабатывающие песчаные и другие карьеры.
2. Компании, производящие:
- текстиль, одежду, кожу, вязаные изделия;
- кокс и нефтепродукты;
- химвещества, химпродукты, резиновые и пластмассовые изделия;
- металлургические товары, готовые металлические изделия, электрооборудование, машины, оборудование;
- автотранспортные средства;
- мебель;
- бумагу, картон;
- удобрения, средства защиты растений;
- сельхозтехнику и оборудование;
- запчасти для техники, машин и оборудования;
- корм, ветеринарные лекарства.
3. Компании, ремонтирующие:
- машины и оборудование;
- бытовые изделия и технику;
- предметы личного пользования.
4. Компании, обеспечивающие:
- электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха;
- ветеринарное обслуживание, исследования в области растениеводства и животноводства;
- деятельность в сфере информационных технологий.
5. Компании, занимающиеся лесоводством и лесозаготовкой, а также обработкой древесины, производством из дерева.
6. Строительные компании, а также компании, которые проектируют, реконструируют и ремонтируют, производят стройматериалы.
7. Дорожные компании:
- поставляющие технику и запчасти;
- оказывающие услуги аренды дорожной и строительной техники;
- предоставляющие услуги по монтажным и другим работам;
- осуществляющие дорожную деятельность.
8. Компании, торгующие:
- животными оптом;
- твердым топливом, сжиженным газом;
- растениями, семенами, удобрениями;
- линзами, очками.
А также компании, которые занимаются:
- выдачей кредитов;
- выдачей сертификатов происхождения товаров, заключений об оценке;
- химчисткой и прачечными;
- автосервисом;
- охранной деятельностью;
- портретным фото;
- клининговыми услугами (кроме жилых помещений).
Все указанные компании обязаны обеспечить защиту работников от коронавируса.
Напомним, в конце марта Виктор Томенко подписал указ (а затем он был дополнен), который приостановил работу большинства компаний. Не ушли на каникулы продуктовые и непродовольственные магазины, входящие в правительственный перечень, а также производители продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, зоомагазины, магазины автозапчастей, общепит, работающий навынос.
Кроме того, по указу президента работать продолжают непрерывно действующие организации.
Многие компании перевели сотрудников на надомную работу, многие отправили персонал в отпуск (читатели amic.ru сообщают, что кого-то работодатель заставил уйти в отпуск без содержания).
К главе региона обратились представители бизнеса с просьбой смягчить эти меры и разрешить работу там, где могут соблюсти санитарно-эпидемиологические нормы. По этому поводу в краевом правительстве в пятницу, 3 апреля, состоялось совещание, где Томенко поручил определить предприятия, которые могли бы возобновить работу.
Комментарии
https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/76a/150_PostP_06.04.2020.pdf Постановление Правительства Алтайского края от 06.04.2020 №150
«Об определении организаций, … осуществлять деятельность в период действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия … новой коронавирусной инфекции «COVID-19)»