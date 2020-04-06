Алтайский край получил новые экспресс-тесты для выявления коронавируса

В Алтайском крае появились новые экспресс-тесты, позволяющие проводить исследование на коронавирус. Время, которое требуется на получение первичного результата, составляет 70 минут. Об этом в ходе брифинга 6 апреля рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
По его словам, на выходных регион получил новую тест-систему из Москвы, которая ускоряет проведение исследований до 70 минут. Ранее на это требовалось около четырех часов. Как сообщил министр, тестов поступило достаточное количество.
По состоянию на 6 апреля в Алтайском крае уже проведено 5591 исследование на коронавирус. Сейчас есть возможность проводить до 2000 исследований в сутки, заверил Дмитрий Попов. Анализ доставляется в центр эпидемиологии, в случае положительного результата – в новосибирский центр "Вектор".
Исследования на коронавирус в крае проводят Центр гигиены и эпидемиологии, диагностические центры Бийска, Рубцовска и Барнаула. В настоящее время прошли обучение и сотрудники частных медорганизаций. Вскоре тестирование будет проводиться и на их базе.
К слову, тем, у кого уже диагностирован коронавирус, необходимо после лечения дважды сдать тест и получить отрицательный результат, чтобы убедиться в отсутствии инфекции. Пока в Алтайском крае официально COVID-19 подтвержден у 12 человек.
Комментарии
Отлично. Но почему платно? И срочно нужны тесты ПОГОЛОВНЫЕ на антитела. Хватит уже нагнетать, народ с ума уже сходит. Через неделю дурдом начнётся. Пожалуйста, не упускайте ситуацию из рук. Хочу жить среди людей, пусть заразных, но людей.
Не поможет такая "припарка" надо было сразу вводить жесткие меры. К вопросу, "а почему не ввели?", да по тому, что это ответственность, а от ответственности власть всегда бегает как прокаженный от ладана.
Очень хорошо, что привезли! Проверяйте, проверяйте, проверяйте!
Если медики не могут выстроить цепочки от заразившихся, надо широко привлекать силовиков. Ведь это специально обученные люди, владеют техниками поиска. Не только в физическом смысле, имею в виду аналитиков.