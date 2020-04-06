Правительство утвердило список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

Правительство РФ подписало постановление о списке отраслей, в которых средний и малый бизнес больше всего пострадал из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Росбалт".
В список отраслей правительство включило транспортные компании (сухопутные и авиаперевозки), культурные учреждения, спортивные организации, туристические агентства, гостиницы и места общественного питания.
Также в перечень попали компании, предлагающие дополнительное образование, дневной уход за детьми и организацию конференций и выставок. Из сферы услуг пострадавшими признаны сервисные центры, химчистки и салоны красоты.
В документе уточняется, что вышеперечисленные компании вправе обратиться в финансовые учреждения с просьбой предоставления кредитных каникул до 30 сентября 2020 года.
Напомним, что ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни до 1 мая с целью воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. Многие предприниматели выступили против такой инициативы – по их мнению, множество бизнесменов просто "не переживут" такой срок без государственной поддержки. Так, 3 апреля алтайские бизнесмены обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой отменить нерабочий месяц, чтобы избежать банкротства.
Комментарии
А ИП розница по своей воле убытки несут??