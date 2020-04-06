В Сибири впервые скончался пациент с коронавирусом

В Иркутской области скончался 62-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отметим, что это не только первый летальный исход пациента с коронавирусом в этом регионе, но и в Сибири в целом. При этом общее число подтвержденных заболеваний COVID-19 в Иркутской области выросло до 13, тем самым регион по количеству инфицированных обогнал Алтайский край, который до этого занимал второе место в Сибири.
По последним данным, в России подтвердили более 5,3 тысячи заболеваний коронавирусом, скончались по меньшей мере 46 человек. В Алтайском крае зафиксировали 12 больных COVID-19, среди них один ребенок.
Комментарии
Резкий рост инфицированных, очень плохо
954
каждый день в два раза, и опять тишина, чего ждем?
каждый день в два раза, и опять тишина, чего ждем?
Ждем, когда еще и строители на работу и с работы в ОТ ездить начнут...
6.04.2020 15:00
- гость -
ОТ надо запретить.Кто хочет работать-пусть работодатель возит,либо личный авто,либо пешком.
Коронавирус: "Хотели как в Европе? Да вопросов нет"
Наскучили своими распределениями по местам. Географию бы сначала выучили или уж тогда правильно писали: не в Сибири, а в СФО.
15:29
Школота, ума еще нет.