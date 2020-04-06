Алтайские депутаты будут принимать законы дистанционно

Алтайское краевое Законодательное собрание переходит на дистанционный способ принятия законов. Это необходимо, чтобы в условиях самоизоляции оперативно менять краевое законодательство, сообщил председатель АКЗС Александр Романенко.
"Решения по изменениям в краевые законы требуются уже сегодня, и в первую очередь – в продолжение той работы, которую проводит рабочая группа по обеспечению экономической устойчивости в Алтайском крае под руководством губернатора", – пояснил Романенко.
Депутаты Алтайского Заксобрания, как и многие другие жители региона, перешли на дистанционную работу еще в конце марта. В апреле должно было состояться сразу две сессии: очередная – в конце месяца и внеочередная – 16 апреля, где об итогах работы за год должен был отчитаться глава региона Виктор Томенко. Обе перенесены на неопределенное время.
Сейчас по регламенту АКЗС депутаты могут принимать законы только на очной сессии. А формат заочного опросного голосования (каждому народному избраннику присылают опросный лист, на который он должен ответить) используют только для принятия постановлений.
По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, в регламент внесут изменения, которые позволят принимать законы через опросы депутатов, не созывая сессию. Но только когда в регионе действует режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. А в Алтайском крае сейчас как раз режим повышенной готовности. И только если за поправки проголосуют большинство депутатов.
Комментарии
Малина по хатам разбежалась. Шухер.