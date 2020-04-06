Жителям Алтайского края разрешили самоизолироваться на дачах

На официальном сайте Алтайского края опубликован новый указ губернатора Виктора Томенко об ограничительных мерах в регионе. В документ внесли ряд изменений.
В частности, теперь жителям края можно соблюдать режим изоляции не только дома, но и в садовых домах. Кроме того, можно перемещаться от своего жилья к месту проживания родственников.
Обязательная самоизоляция предусмотрена не только для людей в возрасте старше 65 лет, но и для тех, у кого есть бронхолегочные, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.
Подробнее обо всех изменениях читайте в ближайшее время на amic.ru.
Напомним, в конце марта Томенко подписал указ, который приостановил работу большинства компаний. Не ушли на каникулы продуктовые и непродовольственные магазины, входящие в правительственный перечень, а также производители продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, зоомагазины, магазины автозапчастей, общепит, работающий навынос.
Комментарии
Да ты чо!
А в первом варианте типа запретили и нельзя было?
ага, вот только на дачах ни света, ни тепла, ни воды и сугробы по колено...
15:53
А ты всё равно поезжай, это же вопрос жизни и смерти. Выживут только самые-самые.
Там уже нормально, снег сошел, дача это хороший выход, если соседей не звать посидеть и друзей.
дача-даче рознь, у кого то только туалет на участке у других и печка и свет есть
Снег сошел, ну и мы сойдём, кое-кто уже.