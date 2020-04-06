В России зарегистрировано 954 новых случая заболевания COVID-19

В России зарегистрировали 6343 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает российский оперштаб.
За сутки в России выявили 954 новых случая заболевания коронавирусом. Большинство из них – в Москве (591 случай). На данный момент в столице зарегистрировано уже 4484 заболевших COVID-19.
За минувшие сутки скончались два человека, выздоровел 51 человек. Всего от заболевания умерли 47 человек, выздоровели 406.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае на 6 апреля зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19, все они – в Барнауле. Глава Минздрава края Дмитрий Попов рассказал, что среди зараженных есть один ребенок. Сейчас он находится в городской больнице № 11.
Комментарии
Блин, это скачок
Ужасный скачок!
Сколько же до пика?
Судя по Италии или Ирану , где-то месяц минимум
Сколько же до пика?"
-----
Боюсь, что при такой "стратегии" властей, мы только в начале пути.
Опыт других стран указывает на то, что всё необходимые решения принимаются позже примерно на 2 недели (а то и больше), тогда, когда остановить рост эпидемии в уже несколько раз сложнее и так далее.
Опыт Китая - смотрите, пользуйтесь. Нет же, бомся сиюминутную копеуу потерять.
чем тебе не нравится стратегия властей?сказано тебе-сиди дома нос не показывай никуда-значит сиди дома...вари гречку и пользуйся туалетной бумагой...вакцины нет от вируса...все в руках божьих...
Не закрыли мск, вот и понеслось.
Москву закрыть, столицу перенести
16:01 Просто из-за вас "пофигистов" мне и многим другим людям придётся сидеть не месяц и даже возможно не три (как в Китае) а гораздо больше, пока такие, как вы будут способствовать дальнейшему распространению вируса. Спасибо вам.
6.04.2020 16:13
- гость -
16:01 Просто из-за вас "пофигистов" мне и многим другим людям придётся сидеть не месяц и даже возможно не три (как в Китае) а гораздо больше,
------------
Лучше вообще не выходите из дома, никогда... Потому что,
Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек.
Просто вы раньше не знали, а теперь знали. А помимо гриппа и ОРВИ есть много других заболеваний с высокой смертностью.
Сидите лучше дома...
"Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек."
------
Тебе "самому умному" бесполезно объяснять. Ты сравниваешь статистику прошедших эпидемий с сиюминутной статистикой по короновирусу, который только начал. Когда он закончит, тогда посчитают.
Но кже сейчас мы видим летальность 1-10% по разным странам. В Нью-Йорке морги забиты, похоронные службы не справляются. От ОРВИ такого не было. Весь ваш пофигизм от недостатка ума и информации, но второе тоже из-за первого.
В Нью-Йорке морги забиты, похоронные службы не справляются.
-------
Меньше смотрите телевизор
Я смотрю видео от людей, которые сейчас там находятся.
До сих пор до кого-то не доходит, что коронавирус на данный момент времени, пока нет коллективного иммунитета к нему гораздо опаснее гриппа? Из-за гриппа нет ситуаций, когда не успевают трупы сжигать или не подключают к ИВЛ, потому что вы старше 65 лет.
6.04.2020 17:31
- гость -
Да не объясняйте, бесполезно. Жаль только его родственников и соседей, которым это вот с таким отношением и этот вирус притащит, и тубик, и еще что-нибудь. Под эгидой "на все воля Божья" и "выввсеврети, заговор жыдорептилоидов".
Коллективный иммунитет это круто, наверное!