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В России зарегистрировано 954 новых случая заболевания COVID-19

, ИА "Амител"
За все время заразились уже 6343 человека
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России зарегистрировали 6343 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает российский оперштаб.

За сутки в России выявили 954 новых случая заболевания коронавирусом. Большинство из них – в Москве (591 случай). На данный момент в столице зарегистрировано уже 4484 заболевших COVID-19.

За минувшие сутки скончались два человека, выздоровел 51 человек. Всего от заболевания умерли 47 человек, выздоровели 406.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае на 6 апреля зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19, все они – в Барнауле. Глава Минздрава края Дмитрий Попов рассказал, что среди зараженных есть один ребенок. Сейчас он находится в городской больнице № 11. 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.04.2020 15:35
гость

Блин, это скачок

6.04.2020 15:41
- гость -

Ужасный скачок!

6.04.2020 15:48
- гость -

Сколько же до пика?

6.04.2020 15:57
- гость -

Судя по Италии или Ирану , где-то месяц минимум

6.04.2020 15:57
- гость -

Сколько же до пика?"
-----
Боюсь, что при такой "стратегии" властей, мы только в начале пути.
Опыт других стран указывает на то, что всё необходимые решения принимаются позже примерно на 2 недели (а то и больше), тогда, когда остановить рост эпидемии в уже несколько раз сложнее и так далее.
Опыт Китая - смотрите, пользуйтесь. Нет же, бомся сиюминутную копеуу потерять.

6.04.2020 16:01
- гость -

чем тебе не нравится стратегия властей?сказано тебе-сиди дома нос не показывай никуда-значит сиди дома...вари гречку и пользуйся туалетной бумагой...вакцины нет от вируса...все в руках божьих...

6.04.2020 16:06
Гость

Не закрыли мск, вот и понеслось.

6.04.2020 16:10
- гость -

Москву закрыть, столицу перенести

6.04.2020 16:13
- гость -

16:01 Просто из-за вас "пофигистов" мне и многим другим людям придётся сидеть не месяц и даже возможно не три (как в Китае) а гораздо больше, пока такие, как вы будут способствовать дальнейшему распространению вируса. Спасибо вам.

6.04.2020 16:44
- гость -


6.04.2020 16:13
- гость -

16:01 Просто из-за вас "пофигистов" мне и многим другим людям придётся сидеть не месяц и даже возможно не три (как в Китае) а гораздо больше,
------------
Лучше вообще не выходите из дома, никогда... Потому что,

Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек.

Просто вы раньше не знали, а теперь знали. А помимо гриппа и ОРВИ есть много других заболеваний с высокой смертностью.

Сидите лучше дома...

6.04.2020 17:16
- гость -

"Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек."
------
Тебе "самому умному" бесполезно объяснять. Ты сравниваешь статистику прошедших эпидемий с сиюминутной статистикой по короновирусу, который только начал. Когда он закончит, тогда посчитают.
Но кже сейчас мы видим летальность 1-10% по разным странам. В Нью-Йорке морги забиты, похоронные службы не справляются. От ОРВИ такого не было. Весь ваш пофигизм от недостатка ума и информации, но второе тоже из-за первого.

6.04.2020 17:27
- гость -

В Нью-Йорке морги забиты, похоронные службы не справляются.
-------
Меньше смотрите телевизор

6.04.2020 17:31
- гость -

Я смотрю видео от людей, которые сейчас там находятся.

6.04.2020 17:45
- гость -

До сих пор до кого-то не доходит, что коронавирус на данный момент времени, пока нет коллективного иммунитета к нему гораздо опаснее гриппа? Из-за гриппа нет ситуаций, когда не успевают трупы сжигать или не подключают к ИВЛ, потому что вы старше 65 лет.

6.04.2020 18:11
- гость -

6.04.2020 17:31
- гость -
Да не объясняйте, бесполезно. Жаль только его родственников и соседей, которым это вот с таким отношением и этот вирус притащит, и тубик, и еще что-нибудь. Под эгидой "на все воля Божья" и "выввсеврети, заговор жыдорептилоидов".

6.04.2020 18:30
- гость -

Коллективный иммунитет это круто, наверное!

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