Депутат предложил временно запретить выселение арендаторов из жилья

Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил из-за угрозы распространения коронавируса запретить собственникам жилья разрывать договоры с нанимателями во время самоизоляции, передает RT со ссылкой на текст письма парламентария в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.
Как считает Федоров, если договор будет расторгнут или срок его действия истечет, арендаторам придется искать новое жилье, и они будут вынуждены нарушить режим самоизоляции, что впоследствии может негативно сказаться на обстановке с коронавирусом.
"Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий", – сказано в письме Федорова.
При потере фактического места пребывания гражданами, которые арендуют жилье без оформления договора найма, предлагается не применять в их отношении штрафы.
Депутат предложил этой категории лиц предоставить возможность перемещения внутри одного населенного пункта или переезда в другой. Для этого они должны будут предупредить органы местной власти о необходимости переезда и сообщить адрес нового места жительства.
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