Пока рано. Правительство России не собирается давать деньги предпринимателям

Российскому бизнесу не собираются давать деньги на покрытие убытков от коронавируса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Согласно информации издания, на этой неделе правительство России представит второй пакет антикризисных мер. В нем не будет прямой финансовой поддержки для компаний, поскольку, как считают авторы законопроекта, предприниматели просто растратят их, а в текущей ситуации важно уметь строить долгосрочные планы.
По этой причине какие-либо выплаты для покрытия убытков из-за нерабочих дней можно ждать не раньше лета. Кроме того, не стоит ждать и освобождения от уплаты основных налогов и прощения долгов перед государством. Скорее всего, меры поддержки будут иметь косвенный характер.
Напомним, что ранее для среднего и малого бизнеса Владимир Путин объявил отсрочку уплаты налогов, кроме НДС, и кредитные каникулы для тех, кто потерял из-за пандемии более 30% своих доходов. Однако, как считают аналитики, эти меры принимались на фоне одной нерабочей недели, объявленной Путиным, и в них не учтено, что после выходные дни были продлены до 1 мая.
Ранее amic.ru сообщил, что правительство РФ утвердило список отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Компании, относящиеся к ним, гарантированно получат отсрочку по кредитным платежам, если обратятся за ней не позже 30 сентября 2020 года.
Комментарии
Правительство России не собирается давать деньги предпринимателям
А почему деньги собираются давать только предпринимателям?
@Пока остальной бизнес хоть как-то барахтается, бизнес домушников лег полностью..@
Так а пооом поздно будет, когда бизнес сам решит взять