Все медорганизации в Алтайском крае, как частные, так и государственные, минимизировали или полностью прекратили плановый прием пациентов, у кого медицинская помощь может быть отсрочена. Об этом на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, отвечая на вопрос amic.ru.
Ранее читатели сайта сообщали, что больных, лежащих на стационарном лечении в медучреждениях Бийска, стараются как можно быстрее отправить домой. Новых пациентов не берут. Аналогичные сигналы поступают из других муниципалитетов.
Дмитрий Попов отметил, что когда речь идет об острых заболеваниях, экстренная помощь, безусловно, оказывается. В иных случаях возможно дистанционное лечение. При этом сокращения сроков лечения в больницах Алтайского края нет. Все определяется только состоянием здоровья пациентов. Однако все плановые операции и лечение, действительно, отложены.
Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей в поликлиниках и больницах, минимизировать контакты, а значит, сократить заболеваемость в крае, пояснил Попов.
В каждом отдельном случае врачи принимают решение, нуждается ли пациент в неотложной помощи. К примеру, если требуется замена кардиостимулятора, то она производится, сообщил министр.
После прохождения пандемии коронавируса будет определена очередность и плановая помощь для пациентов.
Комментарии
Ах вот ты какая, шизофрения!
Мне очень жаль в первую очередь медиков, люди в напряге, ожидают эпидемию и не зря, предупреждают всех, а людям просто плевать, очень многим по крайней мере, в итоге все может быть печально. Сидите дома народ, это не шутки все.