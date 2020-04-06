Десять дней спустя. Как выглядит Белокуриха без туристов

28 марта в городе Белокуриха в связи с угрозой распространения нового коронавируса закрыли горнолыжные трассы, объекты массового отдыха, также приостановили бронирование мест, прием и размещение в санаториях и гостиницах.
Фотограф Виталий Джазатор сделал снимки Белокурихи 10 дней спустя после запрета. Грустным постом он поделился во Facebook.
"Светящиеся вечером окна – мгновенный критерий оценки заполняемости санатория: есть свет – есть люди, мало светящихся окон – значит санаторий полупустой. В эти вечера окна были все погашены. В самых больших санаториях не более десятка окон со светом, в большинстве 3-4 окна на корпусе... Такого никогда не было в жизни курорта", – отмечает автор.
По выпущенному губернатором Виктором Томенко указу, алтайский курорт не будет принимать туристов до 1 июня.
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