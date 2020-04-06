Не дошло. Жителя Рубцовска осудили за повторную неуплату алиментов дочери

Жителя Рубцовска осудили за неоднократную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Ранее суд обязал жителя Рубцовска выплачивать четверть своих доходов ребенку в качестве алиментов. Однако рубцовчанин не платил даже после этого и спустя три месяца вновь попал на скамью подсудимых.
Уже имевшего административное наказание за неуплату алиментов мужчину суд приговорил к трем месяцам исправительных работ с удержанием 10% его дохода в пользу государства
Как ранее сообщил amic.ru, в Заринском районе за неуплату алиментов повторно осудят женщину, которая задолжала своему сыну более одного миллиона рублей.
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