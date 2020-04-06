Стало известно, сколько проедают жители Алтайского края

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), основываясь на данных Росстата за 2018 год, выяснило, сколько зарабатывают и на что тратят деньги россияне.

Так, в Алтайском крае среднедушевой доход составил чуть более 20 тысяч рублей. 36% от этой суммы уходит у населения на питание, 15% люди тратят на транспорт, 13% – на ЖХХ и топливо, 7% – на одежду и обувь, по 5% приходится на отдых и культурные мероприятия, а также на предметы обихода и бытовую технику. Остальное составляют прочие расходы.

Больше всего на еду тратят в Ингушетии – 59%. Это объясняется низким среднедушевым доходом. Меньше остальных проедают жители Ханты-Мансийского автономного округа – около четверти доходов.

Как ранее писал amic.ru, по итогам 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 9,5% и составила около 28 тысяч рублей в месяц, однако регион по-прежнему остается единственным в Сибири, где средний размер заработка не достигает 30 тысяч рублей.