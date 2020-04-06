Стало известно, сколько проедают жители Алтайского края

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), основываясь на данных Росстата за 2018 год, выяснило, сколько зарабатывают и на что тратят деньги россияне.
Так, в Алтайском крае среднедушевой доход составил чуть более 20 тысяч рублей. 36% от этой суммы уходит у населения на питание, 15% люди тратят на транспорт, 13% – на ЖХХ и топливо, 7% – на одежду и обувь, по 5% приходится на отдых и культурные мероприятия, а также на предметы обихода и бытовую технику. Остальное составляют прочие расходы.
Больше всего на еду тратят в Ингушетии – 59%. Это объясняется низким среднедушевым доходом. Меньше остальных проедают жители Ханты-Мансийского автономного округа – около четверти доходов.
Как ранее писал amic.ru, по итогам 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 9,5% и составила около 28 тысяч рублей в месяц, однако регион по-прежнему остается единственным в Сибири, где средний размер заработка не достигает 30 тысяч рублей.
Комментарии
Если в платьице нарядное
не влезает попа толстая
а напялить платье хочется
но мешают шесть котлеточек
перед ужином схомяканных
шоколадка и три булочки
после ужина добавленных
и кефира поллитровочка
та что на ночь глядя выпита
выход здесь один, товарищи:
топаем в аптеку ближнюю
там мы купим чудодейственный
пластырь что для похудания
надо на себя наклеивать
да, пожалуй, надо парочку
или даже штучек несколько -
это, братцы, средство верное!
Когда в приступе хомячества
кушать нам опять захочется
достаем из сумки пластырь мы
и им рот себе заклеиваем
и смотрите, чтоб ни щелочки
не осталось и не дырочки!
Потому что морда хитрая
сквозь игольное отверстие
слопает верблюда запросто
а котлеток даже несколько
или булочку изюмную
И когда тот пластырь накрепко
прирастет ко рту хомяцкому
тут начнется чудо чудное -
скоро талия появится
а потом и попа стройная
запросто вольется в платьице
и пойдет она кокетничать
в разны стороны повиливать
улыбаться и подпрыгивать
и тормашками поигрывать!
Автор! Браво, брависсимо!!!!!!!!!!!!