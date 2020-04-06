Пьяный, задним ходом. В Барнауле осудят водителя, насмерть сбившего женщину

Житель Барнаула, насмерть сбивший женщину на автомобиле, отправится на скамью подсудимых, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.
Отмечается, что в ноябре 2019 года мужчина, управляя автомобилем Honda Integra, заезжал на парковку универсама на ул. Малахова, 62. При выполнении маневра водитель не справился с управлением, нарушил правила дорожного движения, протаранил несколько автомобилей и наехал на женщину-пешехода, которая скончалась на месте ДТП. После инцидента мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", а также "Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, уголовное дело направлено в суд. Наказание, предусмотренное за такое преступление, – лишение свободы на срок до двенадцати лет. В целях обеспечения возмещения ущерба на автомобиль наложен арест.
Также в прокуратуре рассказали, что в 2014 году мужчину уже лишали водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.
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