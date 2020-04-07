Экономисты рассказали, на сколько могут снизиться доходы россиян из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса доходы россиян могут уменьшиться более чем на 5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экономистов Альфа-Банка и аналитиков АКРА.
По мнению экспертов, снижение доходов жителей России станет рекордным с 2014 года. Произойти это может из-за карантинных мер, принимаемых для борьбы с COVID-19, девальвации рубля и роста безработицы.
По мнению аналитиков, из-за нерабочего апреля деловая активность в стране снизится на 20%, из-за чего закроется ряд небольших компаний. Это, в свою очередь, приведет к росту безработицы.
Как уже сообщал amic.ru, правительство РФ составило список отраслей экономики, которые пострадали от коронавируса и гарантированно могут рассчитывать на кредитные каникулы. Кроме того, ранее правительство приняло законопроект, который позволяет взять ипотечные и кредитные каникулы тем россиянам, которые потеряли из-за пандемии более 30% своих доходов.
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