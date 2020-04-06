Сергей Шнуров предрек России рост протестов и развал

Скандально известный лидер группы "Ленинград" и член "Партии Роста" Сергей Шнуров предрек России всплеск протестов, бандитизма и развал. Об этом артист заявил во время интервью на YouTube-канале российского издания Forbes.
По словам Шнурова, скорость ухудшения обстановки в стране зависит от "бойкости людей" и напрямую будет связана с сокращением доступности алкоголя.
"Прочитал сегодня, что в Забайкалье запретили продавать алкоголь, еще где-то, в каких-то городах. Получается, что в тех городах социальная напряженность будет расти гораздо быстрее и по экспоненте", – рассказал Шнуров.
Также исполнитель поразмышлял о развале Российской Федерации. По его словам, любая империя стремится к развалу после пиковой фазы развития. "Россия находится в таком состоянии, причем уже довольно долго. Наверное, со времен Советского Союза", – считает музыкант.
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