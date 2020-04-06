Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко готовит новое обращение к жителям региона. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Время выступления руководителя региона не уточняется.
Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта. Тогда глава региона призвал всех жителей проявить терпение, воздержаться от выхода из дома и выполнять все инструкции органов власти в условиях режима всеобщей самоизоляции.
Как уже сообщал amic.ru, сегодня, 6 апреля, Томенко внес изменения в ранее опубликованный указ о мерах ограничения в период пандемии коронавируса.
Комментарии
и недели не прошло
Вот что, действительно необходимо людям.
А то вон в Москве какие-то выплаты делают, детям продуктовые наборы раздают.
А ведь нет ни чего лучше доброго слова
6.04.2020 17:26
- гость -
Вот что, действительно необходимо людям.
А то вон в Москве какие-то выплаты делают, детям продуктовые наборы раздают.
А ведь нет ни чего лучше доброго слова
Бывает добрыми словами дорога в ад мостится
о людях подумайте
Про маски ничего не скажет, это для него сильно сложный вопрос. Он же не домохозяйка, которая этот вопрос за 15 минут решает
Доброе слово и кошке приятно! Научились только бла-бла, вот и пришли к псевдокоммунизму
А по какой логике указаны районы? Почему нельзя ехать в Шелаболиху?