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Очки прямо домой: "Спектр" запустил бесконтактную доставку

, ИА "Амител"
Заказать на дом можно все, что необходимо для зрения и по выгодным ценам

Сеть салонов оптики "Спектр" начала работать в режиме бесконтактной доставки. Жители Барнаула и пригорода могут заказать контактные линзы, антикомпьютерные и солнцезащитные очки. Если у вас есть рецепт, то можно оформить заказ и на очки для коррекции зрения. Кроме того, сейчас в "Спектре" действуют акции и скидки. 

Например, можно купить две упаковки линз 1Day Acuvue Oasys за 3130 рублей вместо 4470 рублей. Тем, кто приобретет две упаковки линз Acuvue Oasys плановой замены, получит в подарок карту "Летуаль" номиналом 300 рублей. Кроме того, при единовременной покупке двух упаковок 1Day Dailies Total клиент оптики получит подарочную карту "Летуаль" номиналом 500 рублей.

Так же в черте города сеть салонов оптики "Спектр" осуществляет бесплатную бесконтактную доставку. Более подробную информацию о стоимости доставки и минимальной сумме заказа для бесплатной доставки в другие районы, можно узнать на сайте компании. 

Для того чтобы оформить заказ, необходимо позвонить по телефону 8 (3852) 600-048. Далее курьер его привозит, оставляет у дверей с сопроводительными документами и ждет на расстоянии, пока вы все проверите и подпишите. Оплатить заказ можно через сайт, наличными или через терминал у курьера.

Салон оптики "Спектр"
Единая справочная 8 (3852) 600-048Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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