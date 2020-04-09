Очки прямо домой: "Спектр" запустил бесконтактную доставку

Сеть салонов оптики "Спектр" начала работать в режиме бесконтактной доставки. Жители Барнаула и пригорода могут заказать контактные линзы, антикомпьютерные и солнцезащитные очки. Если у вас есть рецепт, то можно оформить заказ и на очки для коррекции зрения. Кроме того, сейчас в "Спектре" действуют акции и скидки.

Например, можно купить две упаковки линз 1Day Acuvue Oasys за 3130 рублей вместо 4470 рублей. Тем, кто приобретет две упаковки линз Acuvue Oasys плановой замены, получит в подарок карту "Летуаль" номиналом 300 рублей. Кроме того, при единовременной покупке двух упаковок 1Day Dailies Total клиент оптики получит подарочную карту "Летуаль" номиналом 500 рублей.

Так же в черте города сеть салонов оптики "Спектр" осуществляет бесплатную бесконтактную доставку. Более подробную информацию о стоимости доставки и минимальной сумме заказа для бесплатной доставки в другие районы, можно узнать на сайте компании.

Для того чтобы оформить заказ, необходимо позвонить по телефону 8 (3852) 600-048. Далее курьер его привозит, оставляет у дверей с сопроводительными документами и ждет на расстоянии, пока вы все проверите и подпишите. Оплатить заказ можно через сайт, наличными или через терминал у курьера.

Салон оптики "Спектр"

Единая справочная 8 (3852) 600-048Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.