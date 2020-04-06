Алтайские пригородные поезда дезинфицируют после каждого рейса

В вагонах пригородных поездов Алтайского края проводится ежедневная дезинфекция. Об этом сообщает оперштаб Алтайского края.
Железнодорожное пригородное сообщение продолжается, несмотря на нерабочие дни. Каждый вагон обрабатывается с помощью обеззараживающих моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок. Ежедневно дезинфицируют от 91 до 105 вагонов, а в целом за прошлую неделю было обработано почти 700.
Дезинфекция проводится до и после каждого рейса, поезд, который не прошел соответствующую процедуру, не может отправиться в путь. Всех работников перед началом рабочего дня проверяют на признаки недомогания и не допускают к работе, если те оказываются больны.
Как ранее сообщил amic.ru, 4 апреля в Барнауле началась дезинфекция общественных мест, остановок и парков. Всего власти должны обработать почти 600 павильонов и 57 различных публичных мест по всему городу.
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