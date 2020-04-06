Понедельник – день тяжелый: компания пьяных барнаульцев оказала сопротивление полиции

В Барнауле сотрудники полиции задержали группу людей, которые нарушали общественный порядок. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сегодня днем, 6 апреля, в полицию позвонили жильцы дома № 16 по улице Веры Кащеевой. Люди рассказали, что во дворе шумная компания распивает спиртные напитки. Прибывшие на место сотрудники органов внутренних дел задержали нарушителей правопорядка: троих мужчин и одну женщину. На них составили административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
При этом во время задержания дебоширы оказали полицейским активное сопротивление. Сейчас идет проверка, результаты которой передадут в Следственный комитет для решения о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
оказали полицейским активное сопротивление
Если бы они их пристрелили, они бы не смогли коронавирус распространять. Аппараты ИВЛ на них не надо было бы задействовать, кому это может жизнь бы спасло