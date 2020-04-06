Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу во время пандемии коронавируса

МВД России собирается выделить средства для компенсации сверхурочной работы полицейским во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.
Согласно сообщению, вопрос о дополнительном финансировании для выплаты компенсаций был решен буквально на днях. Средства будут выделяться на основании заявок от региональных управлений МВД.
По словам Колокольцева, при этом очень важным остается вопрос защиты личных и имущественных прав россиян, поскольку именно это и является показателем, по которым оценивается работа МВД.
Как ранее сообщил amic.ru, Алтайский край получит 91,5 млн рублей на доплаты врачам, борющимся с COVID-19.
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