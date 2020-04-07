Имбирь и чипы. Алтайский депутат-медик призвал не верить слухам о коронавирусе

Поменьше обращайте внимание на многочисленные сомнительные сообщения в соцсетях: о том, что на Алтае больны уже десятки людей, что от вируса спасает имбирь, что в людей вживляют чипы и многие другие слухи. Такой совет жителям региона дал заслуженный врач России, депутат Алтайского Заксобрания, единоросс Александр Лазарев.

"В различных чатах в мессенджерах и на страницах социальных сетей, а иногда и в средствах массовой информации мы видим распространение непроверенной, попросту фейковой информации о том, как нам якобы лучше лечиться, кто и как заражается этим вирусом. Доверяйте только официальной информации, не нужно верить всему, что пишут в анонимных группах или непроверенной рассылке", – сказал Александр Лазарев

Он, как заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, опроверг распространенную несколькими неделями ранее информацию об эффективности имбиря при лечении коронавируса. По словам Лазарева, не стоит использовать народные и нетрадиционные методы, особенно если не делали этого ранее.

Подобные фейки часто получает и он сам. Например, депутату за последнюю неделю прислали сообщение о том, что заболевших в регионе десятки (официально – 12 человек), и о том, что вируса вообще не существует, а люди умирают из-за вживления в них чипов.

Он посоветовал следить за информацией на сайте правительства Алтайского края, в официальной группе в социальных сетях оперативного штаба региона во "ВКонтакте", в "Телеграме", в зарегистрированных СМИ. Региональное отделение "Единой России" создало по всем муниципальным образованиям региона чаты в WhatsApp, где также в ежедневном режиме информирует однопартийцев о ситуации с коронавирусом.

"Никакого сокрытия информации нет, власти региона делают все возможное для оперативного информирования. Нам всем сейчас непросто привыкнуть к режиму самоизоляции, но это вынужденная мера, которой мы должны следовать ради безопасности здоровья себя и своих близких. Если вы пенсионер, маломобильны или имеете хронические заболевания и нуждаетесь в продуктах, лекарствах и товарах первой необходимости, то, пожалуйста, обратитесь в штаб волонтеров, не выходите без острой необходимости в места массового скопления людей", – призвал он.