Весеннюю охоту запретили в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем дополненном указе упомянул и весеннюю охоту. Она в этом году будет запрещена. Охота должна была состояться с 7 по 16 апреля и 27 апреля по 6 мая — в зависимости от районов. Планировалась открыть в эти даты охоту на водоплавающую и боровую дичь.
Как уже сообщал amic.ru, сегодня, 6 апреля, Томенко внес дополнения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае. В частности, самоизоляция теперь касается не только людей старше 65 лет, но и тех, кто страдает хроническими болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем.
Напомним, на 6 апреля в Алтайском крае официально подтверждены 12 случаев заболевания. Под наблюдением из-за COVID-19 в регионе находятся около двух тысяч человек.
Комментарии
Что так поздно. Люди уже уехали на охоту.
Как уехали, так и вернутся. К восьмому апреля дома должны быть все
ну это уже совсем безпредел
А рыбалку?
сурков поешьте - охотнички