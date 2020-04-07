"Читайте книги, а не СМИ". Как не поубивать друг друга во время самоизоляции

Уже вторую неделю миллионы жителей страны сидят дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако находиться в квартире с близкими не так просто. Пока один член семьи работает, второй смотрит телевизор или, что еще хуже, пылесосит (хотя всего две-три недели назад многие о таком только мечтали). Психологи уверяют, что нужно перестать нервничать и начать пользоваться всеми преимуществами, которые дает нам режим самоизоляции. Но какими? И как? В общем о том, что сделать, чтобы перестать тревожиться, о том, как как научиться работать из дома, и о том, как найти у себя ипохондрию, amic.ru объясняет барнаульский психолог, действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Шишмарев.

– Андрей, что самое опасное в режиме самоизоляции для человека? Высока вероятность, что сидеть дома придется до мая, а может и дольше.

– Самое опасное, что человек меняет свой ритм жизни. Сначала у него были одни привычки, была смена обстановки: дом, работа, тренажерный зал. Сейчас все это "обломилось". Люди начинают сходить с ума от безделья. Обостряются внутренние и внешние конфликты у людей. Есть напряжение в семьях, между родителями и детьми. Раньше они могли выплеснуть его в другом месте: на работе, в спортзале, с друзьями. А сейчас все находятся в замкнутом пространстве. Люди не научились решать свои конфликты, поэтому напряжение между членами семьи нарастает.

Кроме того, люди все сильнее от безделья погружаются в кризис, да потому, что смотрят бестолковые передачи по телевизору. У них (у людей) все время "день сурка". С одной стороны, это проблема, но с другой – возможность изучить и попробовать что-то новое. Возможно, это книги, чтение которых человек долгое время откладывал.

– Если человек испытывает тревожность из-за коронавируса, то стоит ли читать СМИ?

– Если дома вы больше ничего не делаете, кроме как смотрите телевизор и читаете СМИ, то сложно не поддаться панике. В нашей голове сразу появляются тревожные картины: "Все, капец! Конец света! Мы не выживем. Этот апрель никогда не закончится". Из-за этого настроение и бодрость духа у человека падают. Необходимо соблюдать информационную диету. Особенно нужно убрать раздражающиеся каналы, где вы чувствуете себя напряженными. Конечно, важно получать информацию, но если это только негативные новости, то ваше настроение будет портиться. Читайте книги, а не СМИ.

– Во многих странах увеличилось количество разводов. Сидеть с женой и детьми в одной квартире неделями – миссия невыполнима. Хорошо, когда большая квартира или есть возможность уехать на дачу. Как "не убить друг друга" во время самоизоляции, если уже устаешь от родственников?

– Первое: нужно быть терпимее к друг другу, пока находитесь с близкими в одном помещении. Важно уважать пространство вашего партнера, понимая, что не только вам тяжело сидеть дома, но и ему тоже. Необходимо проявить заботу, задавать себе вопрос: "А что я могу сделать ценное, полезное для человека, с которым нахожусь в одной комнате или квартире? Как я могу облегчить его жизнь?" Важный духовный аспект: если хотите чего-то получить от жизни, нужно начать самому давать. Хотите заботу – проявляйте заботу. Хотите тишины – обеспечьте эту тишину и не слушайте рок-музыку. Нужно ставить цели: для чего вы живете. Этот сложный период пройдет. Нужно вкладывать в себя только положительную энергию в это время.

– А бывают и противоположные истории, когда человек сидит в изоляции дома в одиночестве. И выйти на улицу нельзя, позвать в гости тоже опасно. Как в такой ситуации быть?

– Есть люди, которые имеют много виртуального общения через социальные сети. Но этого недостаточно. Многие все равно чувствуют себя одинокими. В этой ситуации начните созваниваться с людьми, с которыми вы долгое время не общались, через WatsApp или любой другой способ видеосвязи. Просто спросите, как у них дела, настроение. Начните делиться с другими людьми своими находками. Например, прочитали новую книгу. Сделайте пост в соцсетях, поделитесь своими мыслями, эмоциями. Это добавляет и вам энергии, и людям, которые прочтут пост и будут писать вам отклики, благодарить. Это самое простое, что можно сделать в такой ситуации.

– Даже я впервые за несколько дней вышел погулять на улицу, сходил в магазин. Все соседи, с которыми еще несколько месяцев назад я мило здоровался, теперь смотрят на меня с подозрением, как на врага народа. Такое ощущение, что я и есть – коронавирус. Почему все становятся такими агрессивными вокруг?

– Люди имеют несколько этапов проживания эмоций. Например, эмоции гнева, раздражения, когда они видят вас на улице, думают, что можете распространять этот вирус. Они в этот момент просто проявляют агрессию на вас. Это самая простая внешняя реакция. Если копнуть вглубь, то под гневом есть второй слой эмоций – страх, переживание, тревога за свою жизнь, за своих детей, вторую половинку, родителей-пенсионеров, которые в этой ситуации наиболее уязвимы. Поэтому люди хотят обезопасить себя. Это выливается через любые высказывания, негативные комментарии в социальных сетях.

– По сути, эту ситуацию мы наблюдали, когда стало известно о первой зараженной женщине в Алтайском крае. Ей стали писать угрозы, а многие едва ли не хотели устроить суд Линча. Это форма страха?

– Да-да. Может, у некоторых это вызвано бессилием перед ситуацией. Мы же не знаем, как именно пройдет вирус на территорию Алтайского края. Хотя эпидемиологи уверяют, что в ближайшее время им переболеют в легкой форме большая часть населения земли. Но многие отвергают такую позицию, что маленький вирус может оказать такое сильное влияние на их привычную жизнь. Если бы не эта женщина, то кто-то другой. Все равно коронавирус каким-то образом проник бы на территорию Алтайского края.

– Есть те, кто не боится переболеть вирусом, а боится именно экономических последствий. Что они могут лишиться работы и доходов. Как прогнать прочь этот страх?

– Я бы посоветовал составить такому человеку список всех его страхов. Записать на бумаге и дистанцироваться. На втором этапе надо проанализировать, как с каждым конкретным видом страха бороться. Наверняка найдутся среди знакомых, близких те, кто с этими страхами или проблемами уже справлялся. История все равно повторяется. Наконец, в-третьих, определить: что я могу сделать в каждой конкретной ситуации. Когда выливаешь все это на бумагу, начиная анализировать, стопроцентно можешь управлять эмоциями, страхом. Психологи советуют пользоваться "правилом 90 секунд". Именно такое количество времени уходит у человека на проживание какой-то эмоции. Когда начинаешь анализировать ситуацию, уровень тревожности снижается, а адекватность и разумность повышается. Если делать это упражнение чаще, то заметите, как становится лучше. Сразу появляются пути решения проблемы, которые вам устроила жизнь.

– Есть и те, кто во время карантина сейчас работает из дома на удаленке. Необходимо организовывать весь рабочий процесс самостоятельно. Иногда это трудно. Как перебороть чувство лени, чтобы не просто лежать на диване?

– Я бы предложил сконцентрироваться на удовольствии, которое приносит работа дома. Могу сказать, что у меня сейчас работы во время самоизоляции в разы больше, чем обычно. Но если вы занимаетесь любимым делом, прет энергия, то нужно на этом концентрироваться. Причем не на результате, а на процессе. Я вот в данную минуту даю вам интервью по телефону и ловлю кайф. Реально мне интересно отвечать на вопросы. Тогда нужно смотреть на все это другими глазами. Не так, что ты сидишь за компьютером и мучаешься, а что получаешь новые эмоции от работы дома. Плюс, необходимо радовать себя отдыхом, маленькими наслаждениями. Например, отжиматься по 10 раз. Я вот делаю планку. Продвинулся до 2 минут 20 секунд. Мышцы тела начинают приходить в тонус.

– Есть и те, кто вообще не соблюдает мер предосторожности и не сидит дома. Говорят: "Ерунда этот ваш коронавирус. Лучше я заболею, но денег заработаю, чем буду сидеть дома". Почему такие люди не соблюдают самоизоляцию?

– Самая простая причина – русский авось, что вирус обойдет его стороной. Это свойство души некоторых людей в нашей стране. Каждый должен заниматься самодисциплиной. За других людей не нужно нести ответственность. Только за самого себя. Если человек, который не будет соблюдать режим самоизоляции, в итоге потом подхватит вирус – для него это будет, возможно, уроком на всю жизнь. Надо относиться более бережливо к себе и окружающим. С другой стороны, некоторым действительно нужно работать в это непростое время. Например, дорожникам, медикам, таксистам.

– Я вот сам не люблю массовые мероприятия, не хожу на День города. Для меня режим самоизоляции – совершенно знакомая история. Не кажется ли, что в будущем люди привыкнут оставаться дома и им будет уже некомфортно посещать места массового скопления людей?

– Действительно, есть риск, что люди могут стать более замкнутыми. Часто внешние обстоятельства подстраиваются под внутренний мир. Если кто-то избегал общения – он делает это и сейчас. На разные ситуации и эмоции мы можем по-разному реагировать. Конечно, мы можем не любить большие сообщества, но, бывает, что необходимо выйти на улицу и гулять. Не обязательно на День города, а в тот же торговый центр. Там могут находиться одновременно до 10 тысяч человек. В этой истории все очень индивидуально. Возможно, после месяца изоляции такие, как вы, больше соскучитесь по яркости, эмоциям, краскам жизни.

– Когда заразился известный писатель Борис Акунин, то в соцсети он написал: "Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса". А почему люди так боятся этой эпидемии? В том же Алтайском крае ни одного летального случая. Зато в месяц на дорогах погибло около 20 человек. Из-за этого никто не переживает.

– Человеческая природа очень интересная. Сила нашего влияния на самого себя – безмерная. Те образы, которые ходят в наших головах, имеют над нами беспрецедентную власть. И на эти образы мы можем влиять или на них может влиять коллективное бессознательное – социум. Если мы себе просто представили, что может что-то плохое произойти, то сразу вырисовывается страшная картина. Отсюда и соответствующее поведение. В этот момент начинаем запугивать себя своим же образом будущего. Я на днях посмотрел только половину фильма Тода Филлипса "Джокер". Смотрел около 12 ночи. После этого я пошел в спальню, выключил свет и меня накрыл жуткий страх. Потому что я нахожусь под влиянием образа клоуна из фильма. Да, я понимаю разумом, что никакого Джокера нет в моей квартире. Но он есть у меня в голове. И это дополненная реальность так сильно искажает мое восприятие жизни, что я думаю: "Все, мне конец". Поэтому необходимо уменьшать количество тревожных образов и увеличивать количество образов, которые нам придают сил, уверенности, оптимизма и веры в себя.

– А что тогда нужно слушать, смотреть или читать, чтобы это не вызывало чувство тревоги?

– Для начала человек должен решить, чего он хочет. Это базовый вопрос. Я за то, чтобы мы жили стратегически, поэтому нужно понять, какие новые знания тебе понадобятся в будущем. Для этого нужно представить работу мечты, и исходя из этого составить список интересующего контента. Я бы посоветовал тогда слушать спикеров в этих направлениях, впитывать от них всю информацию.