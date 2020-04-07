Четверг, 9 Апрель, 11:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,75
€ 82,23
8°

8672 +0
Обь
293см +11


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Язычок проглотишь. Фаршированный перец с перловкой и грибами

, ИА "Амител"
Рецепты от бабушки Алейки: не просто вкусно, а умопомрачительно вкусно. И главное – можно даже тем, кто на диете

Вкусно – не значит калорийно. И совсем не значит, что дорого. Развеиваем эти устаревшие мифы вместе с рецептами бабушки Алейки. Сегодня на обед (а если хотите, на ужин) предлагаем приготовить перцы, фаршированные перловкой, овощами и грибами. Кстати, классический рецепт русской кухни, который не просто вызовет восхищение у ваших близких, но и не отразится на фигуре. Итак, готовим:  
 

Перец, фаршированный перловкой и грибами

Что потребуется?

  • 1 стакан перловой крупы "Алейка"
  •  репчатый лук
  • 400 граммов шампиньонов
  • 2 моркови
  • 6 болгарских перцев
  • 2 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • подсолнечное масло "Алейка"
  • зелень
  • соль
  • перец

Как готовить?

1. Перловая каша варится очень долго. Поэтому лучше заранее залить крупу водой и оставить ее на несколько часов. После этого: ставим на плиту кастрюлю, смазываем дно небольшим количеством подсолнечного масла, пересыпаем туда крупу и заливаем водой в соотношении 1:3. Варим кашу до готовности.
2. Мелко шинкуем лук, чистим и режем грибы, трем морковь на крупной терке.
3. Наливаем в сковороду подсолнечное масло "Алейка", пассеруем лук, добавляем грибы и половину натертой моркови.
4. Добавляем готовую перловку, солим, перчим, выдавливаем пару зубчиков чеснока, накрываем крышкой, чтобы перловка впитала овощной сок.
5. Очищаем перец, каждый наполняем перловкой  с овощами, и сразу же выкладываем в форму, смазанную подсолнечным маслом.
6. Добавляем в форму стакан подсоленной воды.
7. Готовим овощную шапку: помидоры со снятой кожицей нарезаем и смешиваем с оставшейся морковью. Выкладываем смесь на перцы, слегка подсаливаем и накрываем фольгой.
8. Отправляем в разогретую духовку на 30-40 минут. 

Приятного аппетита:

Другие рецепты можно найти на сайте: https://aleyka.ru/

ЗАО "Алейскзернопродукт"
Instagram
Одноклассники
ВКонтакте
YouTube
Facebook
Тел: 8 800 700-19-32 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@azpaley.ru
Видео: "Россия 24"
Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:46
Еще 35 человек взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 0
11:43
"Прежде всего нужно накормить своих": спрос на мясо в Алтайском крае вырос на 10% 0
11:40
Дело экс-начальника алтайской налоговой инспекции передали в суд 0
11:29
Печенег, печенег, что ж ты бросил коня. Мемы о выступлении Путина перед губернаторами 7
11:20
Очки прямо домой: "Спектр" запустил бесконтактную доставку 0
11:08
Весна и маски. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который стал похож на игру S.T.A.L.K.E.R 2
10:56
Ученые нашли неожиданный способ подавить коронавирус за два дня 22
10:42
Стало известно, как будет выглядеть ЖК между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 23
10:30
Алтайский театр драмы покажет онлайн-спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" 0
10:17
Опубликованы красивые весенние фото окрестностей Телецкого озера 1
10:03
От часовни до "Гринвича". Как алтайский бизнесмен украшает фасады по всей России 1
09:51
Дмитрий Песков купил бейдж с блокатором вирусов 26
09:39
Не поделили поляну. Житель Алтайского края застрелил двоих на окраине Краснодара 1
09:27
Омский хоккеист возглавил транспортную прокуратуру Барнаула 9
09:16
Минпросвещения не исключает досрочного завершения учебного года 0
09:01
Фитнес смотрят как блокбастер: "Ростелеком" увеличил бесплатный ТВ-контент в два раза 2
08:48
Запрет на посещение лесов установят на Алтае с 10 апреля 11
08:32
Австралийский ученый предсказал Земле катастрофу страшнее массового вымирания 9
08:16
"Заработать на зарплату". С чем столкнулась промышленность Алтая после недели простоя 11
08:03
Исследователи показали, как изменится тело заядлого геймера через 20 лет 7
07:47
Ученые рассказали, каким способом можно избежать детского ожирения 0
07:32
Чумачечая весна. Как Барнаул просыпается после зимней спячки 1
07:15
Алтайский Пухляш показал, каким он был до того, как стал знаменитым 5
07:03
"День 4. Искал детей. Прятались в шкафу". Рассказы алтайских депутатов о самоизоляции 3
06:52
Основатель Twitter направил на борьбу с коронавирусом 1 млрд долларов 14
06:40
Ученые создали "умный туалет", который сможет диагностировать болезни 2
06:29
На улицу как на праздник. Австралийцы соревнуются за лучший наряд для выноса мусора 1
06:14
Сибирь-спасительница. Московские пенсионеры "скрываются" от коронавируса на Алтае 16
06:01
Бывало и лучше. О погоде в Алтайском крае на 9 апреля 0
23:52
Виктор Томенко уточнил процесс оказания медпомощи на Алтае в условиях самоизоляции 8
23:37
Борис Титов: 90% предпринимателей пострадали из-за пандемии 0
23:05
Призывники будут посещать военкоматы малыми группами из-за коронавируса 0
22:31
В России посчитали мигрантов 0
22:01
В МЧС рассказали, как уберечь детей от стресса в условиях пандемии 0
21:54
Создать условия для возврата компаний к нормальной работе призвал Путин губернаторов 4
21:08
Нельзя останавливать экономику. Коротко о том, что Путин сказал губернаторам 14
21:07
По 80 тысяч пообещал Путин доплачивать врачам, работающим с зараженными COVID-19 4
20:15
"Справились с печенегами, победим и эту заразу". Путин – россиянам о COVID-19 17
20:06
Безработным россиянам будут выплачивать детские пособия без учета предыдущих доходов 0
19:56
Россиянам, которые потеряли работу, будут платить максимальное пособие 32
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День десятый 21
18:58
В Кремле анонсировали речь Путина перед главами регионов 9
18:10
Импорт имбиря в Россию подскочил в 12 раз 1
17:54
Как самоизолировалась алтайская культура. Видео 1
17:40
Пули прошли насквозь. История солдата, судьбу которого решил случай 0
17:29
Половина россиян не верит официальной статистике по коронавирусу в стране 34
17:16
Замглавы Минпромторга РФ исключен из "Единой России" за дебош в аэропорту 3
17:03
Поднимет до потолка. Сибирская компания поможет навести порядок на складе 0
16:50
Все обоснованно. УФАС признало "законными" лимоны по 450 рублей в Алтайском крае 21
16:37
Жертв коронавируса в Нью-Йорке планируют хоронить в парках 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.