Вкусно – не значит калорийно. И совсем не значит, что дорого. Развеиваем эти устаревшие мифы вместе с рецептами бабушки Алейки. Сегодня на обед (а если хотите, на ужин) предлагаем приготовить перцы, фаршированные перловкой, овощами и грибами. Кстати, классический рецепт русской кухни, который не просто вызовет восхищение у ваших близких, но и не отразится на фигуре. Итак, готовим:



Что потребуется?

1. Перловая каша варится очень долго. Поэтому лучше заранее залить крупу водой и оставить ее на несколько часов. После этого: ставим на плиту кастрюлю, смазываем дно небольшим количеством подсолнечного масла, пересыпаем туда крупу и заливаем водой в соотношении 1:3. Варим кашу до готовности.

2. Мелко шинкуем лук, чистим и режем грибы, трем морковь на крупной терке.

3. Наливаем в сковороду подсолнечное масло "Алейка", пассеруем лук, добавляем грибы и половину натертой моркови.

4. Добавляем готовую перловку, солим, перчим, выдавливаем пару зубчиков чеснока, накрываем крышкой, чтобы перловка впитала овощной сок.

5. Очищаем перец, каждый наполняем перловкой с овощами, и сразу же выкладываем в форму, смазанную подсолнечным маслом.

6. Добавляем в форму стакан подсоленной воды.

7. Готовим овощную шапку: помидоры со снятой кожицей нарезаем и смешиваем с оставшейся морковью. Выкладываем смесь на перцы, слегка подсаливаем и накрываем фольгой.

8. Отправляем в разогретую духовку на 30-40 минут.

Приятного аппетита:

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