Дошились. Россияне не смогут торговать масками

Правительство собирается ограничить оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В перечень товаров, на которые наложат ограничения, попадают медицинские маски, перчатки, марля и защитные комплекты одежды. Оптовой торговлей займется "Корпорация "Росхимзащита", которая входит в группу "Ростех".
В розницу эту категорию товаров смогут продавать лишь аптеки, которые имеют лицензию на торговлю лекарствами и фармацевтическую деятельность. Кроме того, оговорены и максимальные надбавки к стоимости — на каждом этапе они не могут превышать 10% от фактических отпускных цен.
Напомним, что на данный момент по всей России не хватает масок и перчаток — они были раскуплены на фоне паники из-за пандемии COVID-19. Так, например, в Алтайском крае, запас оценивался в две тысячи штук.
Комментарии
Валежник и охота с луком теперь уже не кажутся такими смешными
Причем здесь самосшитые маски - они никак не медицинские..
Дык, это теперича официально признается - россиянам маски и другие средства защиты не нужны?!
Бизнес однако...С крышей делиться надо.
Ростех, начальничёк - Чемезов, закадычный друган, в ГДР в одном доме жили. Ну и делишки, видать, одни за ними тянутся.
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Версия для печати 01.07.2015 14:13
ОАО "Корпорация "РОСХИМЗАЩИТА"
Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Корпорация "РОСХИМЗАЩИТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Корпорация "РОСХИМЗАЩИТА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1066829000182
1.5. ИНН эмитента: 6829018032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43228-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10760
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату 30.06.15
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 01.07.2015.
3.
Ген директор ВБ Путин
Кому война, а кому мать родна, гореть им в аду
Ничего не понятно, в стране маски не продаются, поэтому продавать их нельзя. Или, в стране не хватает масок, поэтому их надо ограничить. Может там уже все заболели и решения принимают под коронавирусом? В чем логика, ...?
Мы не можем продать маски в достаточном количестве, поэтому мы запретим их продавать. Мы не можем сшить достаточно масок, поэтому мы запретим их шить. Они там больны. Коронавирус походу мозг ест
Ой да ладно. Не медицинские же. А вообще, сами себе противоречат. То постановленрие"наладить производство", то нельзя.
ну вот и корифаны при деле.
Гости из 60-х годов прошлого века управляют этой несчастной страной, они хорошо знают как сделать дефицит, хотя сами ни в чем не нуждаются.
Еще один бизнес закрыли
Блатной феодализм.
А разве есть аптеки без лицензии?
В перечень товаров, на которые наложат ограничения, попадают медицинские маски
А медицинские маски никто и не шил, шили просто маски
Теперь при продаже масок должны писать: "маски немедицинские"
Когда выяснилось, что в продаже нет масок, они решили наладить продажу. У них не получилось,тогда решили, наоборот, ограничить. Будет интересно, если и это не получится
Молодцы, быстро сообразили как навариться.
Амик, зачем вы зря будоражите общественность? Это перекупов медицинских масок собираются хлопнуть и спекулей.
Хорошие новости превращаете в плохие.