Алтайские медики получат доплаты за работу в условиях коронавируса

Алтайские медики получат доплату за работу во время пандемии COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время пресс-конференции 6 апреля. Он отметил, что на доплаты медработникам федеральный бюджет выделил краю 91,5 млн рублей.
Самые большие выплаты получат медики специализированных учреждений, которые работают непосредственно с инфицированными коронавирусом. Врачам перечислят дополнительно 100% от среднемесячного дохода, медсестрам – 50%, санитаркам – 30%.
Сотрудники поликлиник и скорой помощи могут рассчитывать на доплату: 80% для врачей, 40% для среднего персонала. Санитарки в поликлинике – 20% от дохода.
Размер выплаты будет зависеть и от того, сколько рабочего времени было у каждого за конкретный месяц.
Как и когда медики получат доплату, Минздрав пока не определил.
Дмитрий Попов также сообщил, что в Алтайском крае составлен список медперсонала, который согласился помочь в случае необходимости работать с пациентами, зараженными коронавирусом. В целом министр отметил, что медики в регионе с пониманием и ответственностью относятся к возникшей ситуации
"Я благодарен тем, кто согласился прийти на помощь в случае необходимости в больницу № 5. Есть, конечно, и отказы, и мы относимся к этому решению с уважением. Дело это добровольное, но в большинстве случаев мы встречаем положительный отклик и понимание", – сказал Попов.
Всего в Алтайском крае около 8 тысяч врачей и 22 тысяч средних медицинских работников. Ранее "социальный" зампред алтайского правительства Ирина Долгова сообщила, что два медика отказались от работы с больными коронавирусом.
По данным на 6 апреля коронавирус подтвержден у 12 жителей региона.
Комментарии
а скока получит начальство?
Врач пришел раз в день, а санитарки целый день с больным тискаются им 0,5 обидно...