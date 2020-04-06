В Алтайском крае рассказали о состоянии жителей региона, зараженных COVID-19. Видео

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина дали совместную онлайн-конференция в понедельник, 6 апреля.
Основные тезисы:
- В крае подтверждено 12 случаев заболевших коронавирусом. Шесть человек заразились по контакту с предыдущими заболевшими. Все — жители Барнаула.
- Пациенты в городской больнице №5 находятся в удовлетворительном состоянии, у двоих — температура. Один человек — в тяжелом состоянии.
- Среди заболевших есть и молодые, например, один ребенок (он лечится в условиях изолятора 11-й городской больницы), есть и представители старшей возрастной группы.
- Алтайские медики получили новую тест-систему из Москвы, которая ускоряет проведение исследований — до 70 минут. Ранее требовалось до четырех часов
- В крае подготовлено 1274 мест для коронавирусных больных. Реанимационными из них будут 447. 96 уже готовы. Во всех госпиталях имеется 524 точки подключения к кислороду.
- Все медорганизации края - вне зависимости от формы собственности - минимизировали или полностью прекратили плановый прием пациентов, медпомощь которым может быть отложена. Помощь по острым заболеваниям оказывают все медорганизации региона.
- Маски всё-таки помогают. Использовать их нужно в местах массового скопления людей и в помещениях. Одноразовые маски должны меняться, многоразовые — стираться или утюжиться.
Публикуем полную видеоверсию онлайн-конференции.
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