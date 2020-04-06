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НДС, каникулы и платежи: крупный бизнес попросил Томенко о помощи

, ИА "Амител"
Ранее с такой инициативой на губернатора выходили мелкие предприниматели

Руководители крупнейших профильных бизнес-объединений обратились к губернатору Алтайского края. Коллективное письмо на имя Виктора Томенко подписали семь человек. Предприниматели предлагают конкретные меры поддержки для бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Авторы письма сформулировали 19 предложений для федеральных властей и 22 для региональных. Инициаторы обращения надеются, что если удастся реализовать хотя бы часть из заявленного, предприниматели, а значит и тысячи наемных работников, получат шанс на спасение.

Изоляция – это хорошо...

Неделя локдауна уже повергла в уныние представителей бизнеса, часть из которых быстро "пошла ко дну", другие считают потери и прикидывают, сколько еще смогут существовать в условиях почти полного затухания экономической жизни. Дополнительные четыре недели простоя многие в экономическом смысле просто не переживут. Как следствие – уход с рынка и банкротство. Впрочем, региональная власть, похоже, стала прислушиваться к советам: вечером 6 апреля появилось распоряжение краевого правительства, которое "легализует" большую часть отраслей экономики. Однако это тема для отдельного материала.

Письмо в адрес главы региона (копия документа есть в распоряжении amic.ru) подписали председатель совета Алтайского реготделения "Деловой России" Юрий Матвейко, председатель совета краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель правления регионального Союза промышленников Виктор Герман, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков, а также бизнес-омбудсмен Павел Нестеров.

Авторы обращения подчеркивают, что понимают важность принимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса и пользу от самоизоляции населения.

"Бизнес-сообщество края поддерживает меры, принимаемые президентом и правительством РФ. Вместе с тем, к нам поступает очень много вопросов от предпринимателей, работников предприятий и они выказывают обеспокоенность резким снижением, а порой и прекращением оборота производственных предприятий и непроизводственного сектора", – говорится в письме.

Соглашаясь с заявленными федеральными властями мерами, тем не менее авторы письма считают их недостаточными и предлагают дополнительно целый набор дополнительных шагов, которые помогут бизнесу в условиях экономического кризиса.

План спасения

Чтобы по возможности свести к минимуму убытки, которые несут субъекты малого и среднего предпринимательства из различных сфер, представители крупного бизнеса предлагают целый ряд мер, включая налоговые и финансовые преференции, а также административную поддержку. В частности, предлагается продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей до 2024 года, освободить бизнес от уплаты страховых взносов за второй и третий кварталы 2020 года, снизить НДС до 18%, ввести мораторий на блокировку банковских счетов и т.д. Выше мы говорили о том, что часть мер транслируется на федеральный уровень, так как подобные решения вправе принять только правительство. Amic.ru приводит 10 основных предложений предпринимателей, адресованных федералам.

Чего ждут от федеральных властей

  1. Продлить действие единого налога на вмененный налог до 2024 года с целью сохранения приемлемых условий хозяйствования субъектов малого и среднего предпринимательства.
  2. Субсидировать субъектам РФ выпадающие налоговые доходы по региональным налогам (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) с целью стимулирования территорий к принятию решений об освобождении субъектов малого и среднего предпринимательства от их уплаты с учетом региональной специфики.
  3. Освободить субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты страховых взносов за II-III кварталы 2020 года.
  4. Продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей до 2024 года с целью стимулирования открытия и сохранения собственного дела в условиях кризиса.
  5. Обеспечить целевое субсидирование затрат по уплате процентов по действующим кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, максимально пострадавших в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (туризм, общественное питание, гостиничный бизнес, бытовые услуги, индустрия развлечений и т.п.).
  6. Ввести мораторий на блокировку банковских счетов субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.
  7. Снизить НДС до 18%.
  8. Ввести мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до конца года (кроме угрозы жизни и здоровью).
  9. Предоставить субъектам предпринимательства в наиболее пострадавших сферах каникулы по оплате налога на доходы физических лиц.
  10. Компенсировать субъектам МСП 50% затрат от МРОТ на выплату зарплаты работникам в связи с введением нерабочих дней.

Чего ждут от краевых властей

На уровне региона предприниматели предлагают отсрочить уплату арендных платежей, освободить предприятия от транспортного и имущественного налогов, ввести льготы по земельному налогу, снизить налоговые ставки, ввести мораторий на изменение тарифов ресурсоснабжающих организаций с 1 июня и др. Вот как выглядит топ-10 предложений для краевых властей.

  1. Снизить на 2020 год налоговые ставки по УСН с объектом "доходы" и с объектом "доходы за вычетом расходов" до 1% для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в следующих сферах: туризм, санаторно-курортный комплекс, предоставление гостиничных услуг, общественное питание, розничная торговля, здравоохранение, образование, культура, индустрия досуга и развлечений, физкультура и спорт, оказание бытовых услуг, сельское хозяйство, транспорт.
  2. Снизить на 2020 год налоговые ставки по УСН до 3% с объектом "доходы" для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по сдаче в аренду имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства.
  3. Освободить на 2020 год субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты налога на имущество организаций.
  4. Установить размер налоговой ставки 1% в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, и которые сдаются в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и используются последними для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и объектов бытового обслуживания.
  5. Освободить на 2020 год от уплаты транспортного налога субъекты малого и среднего предпринимательства, занятых регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также осуществляющих грузовые перевозки и владельцев специальной сельхозтехники, самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу.
  6. Рекомендовать органам местного самоуправления снизить не менее чем в два раза корректирующие коэффициенты, применяемые для исчисления ЕНВД.
  7. Рекомендовать органам местного самоуправления установить отсрочку и налоговые льготы по земельному налогу, а также пересмотреть коэффициенты по арендной плате за землю в размере, не превышающем уровень 2019 года.
  8. Снизить для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных сферах, – арендаторов государственного или муниципального имущества, размер платежей до фактически понесенных затрат на коммунальные платежи, налоги, иные обязательные платежи на период действия ограничительных мер.
  9. Ввести мораторий на изменение тарифов ресурсоснабжающих организаций с 1 июня 2020 года.
  10. Незамедлительно рассматривать госзаказчикам Алтайского края и муниципальным заказчикам обращения субъектов малого и среднего предпринимательства с предложениями об изменении условий заключенных госконтрактов в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, связанными с распространением коронавируса.

И вашим, и нашим

Все подписавшиеся под обращением просят губернатора учесть высказанные инициативы при принятии оперативных решений на уровне региона, а также пролоббировать часть предложений на федеральном уровне.

Во сколько региональному бюджету обойдется поддержка предпринимателей, пока неизвестно. Однако цена социальных издержек, если власть проигнорирует план бизнеса по спасению, может оказаться как никогда велика: тысячи безработных, брожение в обществе и недовольство властью. Последняя явно не в восторге от подобного сценария, особенно в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.

"Как известно, у большинства жителей края большая закредитованность, у многих ипотека, предприятиям и предпринимателям необходимо выплачивать зарплату, налоги, социальные отчисления, рассчитываться по кредитам, осуществлять коммунальные платежи и т.д. Вместе с принимаемыми ограничительными мерами мы считаем важным сохранить экономический потенциал края, который создает рабочие места, производит продукцию, оказывает услуги, является источником пополнения бюджета и оттуда, соответственно, финансируется социальная сфера", – говорится в документе.

Реакция губернатора на поступившие предложения пока неизвестна, ожидается, что Виктор Томенко позднее озвучит те меры поддержки для бизнеса, которые подготовило правительство региона.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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