В Алтайском крае принято решение продлить ограничительные меры в отношении работы судов как минимум до 13 апреля. Об этом amic.ru сообщил адвокат Виктор Чумаков. Единственная категория дел, которую будет позволено рассматривать, связана с избранием либо продлением меры пресечения.
Еще 18 марта президиум Верховного суда в связи с угрозой распространения на территории России коронавирусной инфекции рекомендовал приостановить личный прием граждан. Кроме того, речь шла о том, чтобы ограничить допуск в здания лиц, не являющихся участниками процесса, а также СМИ. Эти меры касались всех без исключения судов в стране.
Две недели суды преимущественно брали в производство дела безотлагательного характера. Например, по уголовным делам рассматривались те, по которым фигуранты содержались под стражей. Также доводились до логического завершения процессы, дошедшие до стадии оглашения приговора. Это касается, к примеру уголовного дела бывшего управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Напротив, дело экс-полицейского Евгения Гречишкина, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки, остановилось незадолго до "финишной прямой". Заседание, на котором планировалось перейти к прению сторон, 30 марта оказалось отменено.
Со следующего понедельника регион будет вправе сам принимать решение о режиме работы судов в зависимости от эпидемиологической обстановки. Если все вернется в обычное русло, первые дни окажутся весьма насыщенными для участников судебного делопроизводства.
Кроме того, как рассказал Виктор Чумаков, уже на прошлой неделе был введен запрет на допуск в СИЗО и общение с подследственными. Эта мера со стороны УФСИН пока носит бессрочный характер. В следственных изоляторах приостановлены как краткосрочные, так и длительные свидания.
Комментарии
Интересно, там такие бешенные зарплаты, а они полмесяца могут не работать и никто сильно не заметил. Интересно, как в это время люди между собой разбирались, по понятиям? Может братки разводили?
У Чумакова устаревшие сведения, еще вчера принято решения что не работают до 30 апреля