Летний апрель. До +24°С потеплеет в Алтайском крае 7 апреля

Жаркая погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 7 апреля, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит от +13°С до +18°С, а в предгорьях столбик термометра может подняться до +24°С. Без осадков. Утром по региону местами ожидается туман и гололедица на дорогах. Скорость ветра не превысит 10 м/с, однако в западных районах края его скорость может достигать 20 м/с.
В Барнауле днем воздух прогреется до +16°С. Без осадков, скорость ветра составит 5-10 м/с.
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