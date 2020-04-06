И снова фейки: барнаульский реаниматолог не покидал пятую горбольницу

Авторы местных телеграм-каналов начали распространять непроверенную информацию о враче-реаниматологе Евгении Коростелеве, который якобы покинул 5-ю городскую больницу Барнаула – "передовую коронавирусного фронта" и перебрался "во вполне спокойное место" в 11-ю горбольницу, сообщает "Толк".
Кроме того, автор одного из каналов упрекнул реаниматолога в том, что он якобы категорически отказывался от помощи зараженным без необходимого защитного снаряжения и требовал зарплат "как в Москве".
Однако авторы каналов не учли, что в 11-ю горбольницу перевели реанимацию из пятой больницы. Именно поэтому Евгений Коростелев дежурит сразу в двух местах. Так что "передовую" доктор не покидал.
Отметим, что многие барнаульцы узнали врача-реаниматолога Евгения Коростелева после того, как он дал интервью "Толку". Именно тогда он заявил о необходимости работать в защитном костюме, а также поразмышлял о том, как режим ожидания отразится на зарплатах врачей.
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Волонтерами отправить работать авторов местных телеграм-каналов