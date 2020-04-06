Опубликован перечень разрешенных видов деятельности в Алтайском крае в самоизоляцию

Правительство Алтайского края сформировало перечень видов деятельности, на осуществление которых организации, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в период действия указа президента РФ о режиме всеобщей самоизоляции.
Список состоит из 42 пунктов. Каждый из них затрагивает сферы производства, добычи или услуг.
В частности, свою работу возобновят отрасли, не подразумевающие массового скопления людей: сельское хозяйство, лесоводство, производство и добыча топлива, ремонт транспорта и так далее.
Как уже сообщал amic.ru, в понедельник, 6 апреля, Томенко внес изменения в ранее опубликованный указ о мерах ограничения в период пандемии коронавируса.
Комментарии
Проще было написать, делайте что хотите, почти)