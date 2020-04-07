Стало известно, когда в России пройдет ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за пандемии с конца мая на 8 июня.
Согласно расписанию, предполагаемый календарь ЕГЭ выглядит так:
- 8 июня – география, литература и информатика;
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11 июня – русский язык;
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15 июня – математика базового и профильного уровня;
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18 июня – история и физика;
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22 июня – обществознание и химия;
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25 июня – биология и иностранные языки (за исключением устной части);
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26 и 29 июня – иностранные языки (раздел "Говорение").
Резервные дни сдачи ЕГЭ запланированы на 1-11 июля.
Как уже писал amic.ru, помимо переноса основного срока сдачи ЕГЭ, ОГЭ также переносится – выпускники девятых классов начнут проходить испытания с 9 июня.
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