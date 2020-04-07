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Стало известно, когда в России пройдет ЕГЭ

, ИА "Амител"
По предварительным данным, экзамены продлятся до 11 июля
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за пандемии с конца мая на 8 июня.

Согласно расписанию, предполагаемый календарь ЕГЭ выглядит так:

  • 8 июня – география, литература и информатика;

  • 11 июня – русский язык;

  • 15 июня – математика базового и профильного уровня;

  • 18 июня – история и физика;

  • 22 июня – обществознание и химия;

  • 25 июня – биология и иностранные языки (за исключением устной части);

  • 26 и 29 июня – иностранные языки (раздел "Говорение").

Резервные дни сдачи ЕГЭ запланированы на 1-11 июля.

Как уже писал amic.ru, помимо переноса основного срока сдачи ЕГЭ, ОГЭ также переносится – выпускники девятых классов начнут проходить испытания с 9 июня.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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