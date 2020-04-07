Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к гражданам.
В своем обращении губернатор рассказал о внесенных дополнениях в ранее подписанный указ. В том числе, он расширил список предприятий, которые продолжат свою работу на время карантина. В этот список не вошли те предприятия, которым для оказания услуг необходим прямой контакт с потребителем. А также он предупредил граждан, что несмотря на это, режим ограничений на передвижение продолжает действовать и жителям края следует самоизолироваться, особенно в крупных населенных пунктах.
Медицинские учреждения на время карантинных мер приостановят плановую деятельность и будут оказывать только экстренную помощь. Кроме этого, жители Алтайского края, прибывающие из Москвы, будут помещаться в 14-дневный карантин.
Также губернатор заявил, что в условиях пандемии он вынужден отменить весенний сезон охоты.
Ранее amic.ru сообщил, какие именно предприятия продолжат работу несмотря на введенный режим карантина и нерабочий месяц.
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