СМИ: правительство запретит ввозить в Россию дешевый бензин

Правительство России готовит законопроект о временном запрете на импорт нефтепродуктов, сообщает РБК со ссылкой на три источника из числа чиновников.
По информации издания, инициаторами ограничения стало Минэнерго, а профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал.
Необходимость такого решения связано с тем, что из-за резкого падения цен на нефть стоимость бензина за рубежом сильно снизилась, в то время как в РФ осталась примерно на том же уровне.
Это связано с действием демпфера, который защищает российских потребителей от резкого подъема цены, производителей – от резкого ее падения. Таким образом, независимо от котировок за баррель нефти ценник остается стабильным.
Когда цена значительно ниже рыночной, нефтяникам доплачивают из федерального бюджета, а когда выше – сами компании выплачивают государству избыточные доходы.
Однако сейчас складывается такая ситуация, что поступающее на российский рынок зарубежное топливо даже со всеми налогами будет дешевле, чем российское. Так, импортный АИ-92 за вычетом транспортных и налоговых расходов по оптовой цене обойдется 25,6 тысячи рублей за тонну, в то время как российский – 38,8 тысячи рублей.
Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку, констатирует собеседник издания.
Комментарии
Спасибо что предупредили. Ждем очередного повышения цены бензина.
Вы только аккуратней повышайте, а то наш опять удивится ...
Импортный бензин ещё и некачественный!
Все для людей, а как же рыночные отношения, ....а так просто твари...
Угу, ихняя ослиная моча гораздо хуже нашей!
Правильно покупайте бензин по 100 руб/литр, а то друзья Главного и Главный без денег останутся.
Как хорошо, что у нас есть такое заботящееся о народе правительство. А вообще в связи с падением цены на нефть надо бы и ЗП рассеянам понизить, а то ща понакупят дешевого бензина!
Все для простых граждан России, для Леши Миллера и Игорюши Сечина, их сейчас нужно обязательно поддержать!
Если цены на бензин снизить, то на все себестоимость по цепочке снизится.
7.04.2020 08:54
69
Я что то сильно подозреваю, что если им вообще ничего не платить то жрать икру золотым черпаком с брюликами из ведра из платины им ещё на несколько поколений хватит
Это связано с действием демпфера
По уму надо демпфер отменить или ослабить, низкая стоимость энергоресурсов это не только плохо, но и в ряде случаев хорошо. Тут надо посчитать, так ли сильно теряют нефтяники, как в страна в целом, компенсируя нефтяникам их потери
Нефтяники самые обеспеченные и социально защищенные в стране люди, по сути сейчас перераспределяется ресурс в пользу самых обеспеченных и самых социально защищенных
Игорюша Сечин, великий менеджер, устроил мировой нефтяной кризис, еще и прибылей хочет от нефти. А кто ему прибыли сделает? -Наше послушное население, которое любой бензин купит, даже по 70 рублей.
"Меру планируют принять для защиты отечественных производителей", а может просто кто то зажрался и не хочет снижать стоимость бензина?
7.04.2020 09:06
- гость -
Нафик сейчас кому бензин? Пустые улицы в городе.
Зато с коронавирусом в крае справились, большинство опять на работу пошло
Улицы уже не пустые, большинство уже работают. Значит бензин пойдет
7.04.2020 09:10
гость,вас не поймешь.Пошло на работу-плохо,сидели дома-снова плохо.А что же тогда хорошо?
7.04.2020 09:13
- гость -
Вы где увидели, что я сказал плохо? Если с вирусом справились за неделю, конечно это хорошо. США и Италия до сих пор с ним бьются
гость,вас не поймешь.Пошло на работу-плохо,сидели дома-снова плохо.А что же тогда хорошо?
Хорошо, уважаемый, это когда что-то делается с умом и пониманием. Когда делается для того, что лишь бы что-то сделать, то это плохо. Такой подход говорит о низкой квалификации сотрудника.
7.04.2020 09:06
- гость -
Нафик сейчас кому бензин? Пустые улицы в городе.
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В каком городе пустые улицы? -В Барнауле весь день и ночь движение автотранспорта. Да еще продукты возят, они с неба не падают.
Нафик сейчас кому бензин? Пустые улицы в городе.
выйди из дома и дойди хотя бы до С.З. или А.П. постой минут 10 и понаблюдай. машин стало меньше конечно, но они продолжают ездить. и для того чтоб ходили твои любимые трамваи тоже бензин нужен. иначе как водителей на работу в 4-5 утра доставлять?
Легальный импорт дешёвого автомобильного топлива на цены заправок никак не повлияет. Основная составляющая цены бензина - акцизы, которые уходят государству. Так что никакого снижения стоимости бензина на заправках с импортным топливом ожидать не стоит. Да и верить в сказку, что на заправках с контрабандным бензином топливо будет дешевле чем у Роснефти или Лукойла, может только идиот.
7.04.2020 09:20
Пионер,это то ясно,но что в данном случае хорошо,сидеть дома,или ходить на работу?
иначе как водителей на работу в 4-5 утра доставлять?
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В 4 утра видел служебный трамвай, каждый день ходит. Бывший сосед ночью зимой пути на трамвае чистил от снега. Останавливался ночью домой заскочить.
В 4 утра видел служебный трамвай,
а как быть тем водителям трамваев, у которых квартиры не рядом с трамвайными путями? их на автобусах доставляют.
В 4 утра видел служебный трамвай, каждый день ходит.
На трамвае далеко не уедешь.А если к примеру живешь на выселках,куда только колесная техника может добраться?Как не крути,без бусиков не обойтись.А где бусики-там бенз.
7.04.2020 09:23
- гость -
В каком городе пустые улицы?
Во всё мире. Даже в Нью-Йорке.
То есть совершенно официально объявление монополии?
А у анс еще существует антимонопольная служба? Или от нее нет проку и упразднили? А как же рыночные отношения, имено потому цена на топливо и высокая, что нет полноценного рынка. задавлено искуственно. твари.
А если к примеру живешь на выселках
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Тогда свой автомобиль.
7.04.2020 09:34
krash
имено потому цена на топливо и высокая
Альтернативный, в России самая низкая цена на бензин среди развитых стран.
Тогда свой автомобиль.
А не слишком жирно будет для трамвайного депо,когда его сотрудники будут добираться своим ходом,да еще и глубокой ночью?
Кроме Нью-Йорка полно других городов в США, на своем авто в США безопаснее, чем на автобусе, до которого не доберешься.
7.04.2020 09:42
- гость -
Там сейчас везде ж. От Калифорнии и до Нового Орлеана. Не веришь, гугл в руки.
7.04.2020 09:41
- гость -
А не слишком жирно будет
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Таджик-строитель купил недавно, в феврале, за 300 тысяч форд в кредит.
7.04.2020 09:40
- гость -
Альтернативный, в России самая низкая цена на бензин среди развитых стран.
А зарплата в рф какая?
Приятно, что в Нью-Йорке еще не справились с вирусом, а в Барнауле справились, хотя у них раньше началось. Они уже полмесяца бьются и еще неизвестно сколько будут, а мы за неделю разобрались
Обыкновенная. Получает тот, кто работает. Как и на Западе.
Приятно, что в Нью-Йорке еще не справились с вирусом, а в Барнауле справились, хотя у них раньше началось. Они уже полмесяца бьются и еще неизвестно сколько будут, а мы за неделю разобрались
это потому что снизился наплыв ездюков на трамваях и трамваи перевели на режим работы выходного дня.
Там сейчас везде ж.
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Голодные ходят без магазинов? У жены родственицца 90 лет в Новосибирске месяц кашляла, выздоровела. Подумаешь грипп-короновирус. У нас в подъезде мужчина 35 лет 15 лет назад умер от пневмонии, больше в подъезде никто не заболел.