Вторник, 7 Апрель, 09:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,41
€ 82,63
10°

6343 +0
Обь
152см +43


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

СМИ: правительство запретит ввозить в Россию дешевый бензин

, ИА "Амител"
Меру планируют принять для защиты отечественных производителей
Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

Правительство России готовит законопроект о временном запрете на импорт нефтепродуктов, сообщает РБК со ссылкой на три источника из числа чиновников.

По информации издания, инициаторами ограничения стало Минэнерго, а профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал.

Необходимость такого решения связано с тем, что из-за резкого падения цен на нефть стоимость бензина за рубежом сильно снизилась, в то время как в РФ осталась примерно на том же уровне.

Это связано с действием демпфера, который защищает российских потребителей от резкого подъема цены, производителей – от резкого ее падения. Таким образом, независимо от котировок за баррель нефти ценник остается стабильным.

Когда цена значительно ниже рыночной, нефтяникам доплачивают из федерального бюджета, а когда выше – сами компании выплачивают государству избыточные доходы.

Однако сейчас складывается такая ситуация, что поступающее на российский рынок зарубежное топливо даже со всеми налогами будет дешевле, чем российское. Так, импортный АИ-92 за вычетом транспортных и налоговых расходов по оптовой цене обойдется 25,6 тысячи рублей за тонну, в то время как российский – 38,8 тысячи рублей.

Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку, констатирует собеседник издания.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.04.2020 08:40
- гость -

Спасибо что предупредили. Ждем очередного повышения цены бензина.
Вы только аккуратней повышайте, а то наш опять удивится ...

7.04.2020 08:42
- гость -

Импортный бензин ещё и некачественный!

7.04.2020 08:47
Медведь-шатун

Все для людей, а как же рыночные отношения, ....а так просто твари...

7.04.2020 08:47
- гость -

Угу, ихняя ослиная моча гораздо хуже нашей!

7.04.2020 08:50
- гость -

Правильно покупайте бензин по 100 руб/литр, а то друзья Главного и Главный без денег останутся.

7.04.2020 08:52
- гость -

Как хорошо, что у нас есть такое заботящееся о народе правительство. А вообще в связи с падением цены на нефть надо бы и ЗП рассеянам понизить, а то ща понакупят дешевого бензина!

7.04.2020 08:54
69

Все для простых граждан России, для Леши Миллера и Игорюши Сечина, их сейчас нужно обязательно поддержать!

7.04.2020 08:56
- гость -

Если цены на бензин снизить, то на все себестоимость по цепочке снизится.

7.04.2020 09:00
месный

7.04.2020 08:54
69

Я что то сильно подозреваю, что если им вообще ничего не платить то жрать икру золотым черпаком с брюликами из ведра из платины им ещё на несколько поколений хватит

7.04.2020 09:01
гость

Это связано с действием демпфера

По уму надо демпфер отменить или ослабить, низкая стоимость энергоресурсов это не только плохо, но и в ряде случаев хорошо. Тут надо посчитать, так ли сильно теряют нефтяники, как в страна в целом, компенсируя нефтяникам их потери

7.04.2020 09:04
гость

Нефтяники самые обеспеченные и социально защищенные в стране люди, по сути сейчас перераспределяется ресурс в пользу самых обеспеченных и самых социально защищенных

7.04.2020 09:06
- гость -

Игорюша Сечин, великий менеджер, устроил мировой нефтяной кризис, еще и прибылей хочет от нефти. А кто ему прибыли сделает? -Наше послушное население, которое любой бензин купит, даже по 70 рублей.

7.04.2020 09:09
- гость -

"Меру планируют принять для защиты отечественных производителей", а может просто кто то зажрался и не хочет снижать стоимость бензина?

7.04.2020 09:10
- гость -

7.04.2020 09:06
- гость -

Нафик сейчас кому бензин? Пустые улицы в городе.

7.04.2020 09:10
гость

Зато с коронавирусом в крае справились, большинство опять на работу пошло

7.04.2020 09:12
гость

Улицы уже не пустые, большинство уже работают. Значит бензин пойдет

7.04.2020 09:13
- гость -

7.04.2020 09:10
гость,вас не поймешь.Пошло на работу-плохо,сидели дома-снова плохо.А что же тогда хорошо?

7.04.2020 09:17
гость

7.04.2020 09:13
- гость -

Вы где увидели, что я сказал плохо? Если с вирусом справились за неделю, конечно это хорошо. США и Италия до сих пор с ним бьются

7.04.2020 09:20
Пионер

гость,вас не поймешь.Пошло на работу-плохо,сидели дома-снова плохо.А что же тогда хорошо?

Хорошо, уважаемый, это когда что-то делается с умом и пониманием. Когда делается для того, что лишь бы что-то сделать, то это плохо. Такой подход говорит о низкой квалификации сотрудника.

7.04.2020 09:23
- гость -

7.04.2020 09:06
- гость -

Нафик сейчас кому бензин? Пустые улицы в городе.
------------
В каком городе пустые улицы? -В Барнауле весь день и ночь движение автотранспорта. Да еще продукты возят, они с неба не падают.

7.04.2020 09:26
- гость -

Нафик сейчас кому бензин? Пустые улицы в городе.

выйди из дома и дойди хотя бы до С.З. или А.П. постой минут 10 и понаблюдай. машин стало меньше конечно, но они продолжают ездить. и для того чтоб ходили твои любимые трамваи тоже бензин нужен. иначе как водителей на работу в 4-5 утра доставлять?

7.04.2020 09:27
Буська

Легальный импорт дешёвого автомобильного топлива на цены заправок никак не повлияет. Основная составляющая цены бензина - акцизы, которые уходят государству. Так что никакого снижения стоимости бензина на заправках с импортным топливом ожидать не стоит. Да и верить в сказку, что на заправках с контрабандным бензином топливо будет дешевле чем у Роснефти или Лукойла, может только идиот.

7.04.2020 09:30
- гость -

7.04.2020 09:20
Пионер,это то ясно,но что в данном случае хорошо,сидеть дома,или ходить на работу?

7.04.2020 09:31
- гость -

иначе как водителей на работу в 4-5 утра доставлять?
------------
В 4 утра видел служебный трамвай, каждый день ходит. Бывший сосед ночью зимой пути на трамвае чистил от снега. Останавливался ночью домой заскочить.

7.04.2020 09:33
- гость -

В 4 утра видел служебный трамвай,

а как быть тем водителям трамваев, у которых квартиры не рядом с трамвайными путями? их на автобусах доставляют.

7.04.2020 09:34
- гость -

В 4 утра видел служебный трамвай, каждый день ходит.
На трамвае далеко не уедешь.А если к примеру живешь на выселках,куда только колесная техника может добраться?Как не крути,без бусиков не обойтись.А где бусики-там бенз.

7.04.2020 09:34
- гость -

7.04.2020 09:23
- гость -
В каком городе пустые улицы?

Во всё мире. Даже в Нью-Йорке.

7.04.2020 09:34
krash

То есть совершенно официально объявление монополии?
А у анс еще существует антимонопольная служба? Или от нее нет проку и упразднили? А как же рыночные отношения, имено потому цена на топливо и высокая, что нет полноценного рынка. задавлено искуственно. твари.

7.04.2020 09:37
- гость -

А если к примеру живешь на выселках
-----------
Тогда свой автомобиль.

7.04.2020 09:40
- гость -

7.04.2020 09:34
krash
имено потому цена на топливо и высокая

Альтернативный, в России самая низкая цена на бензин среди развитых стран.

7.04.2020 09:41
- гость -

Тогда свой автомобиль.
А не слишком жирно будет для трамвайного депо,когда его сотрудники будут добираться своим ходом,да еще и глубокой ночью?

7.04.2020 09:42
- гость -

Кроме Нью-Йорка полно других городов в США, на своем авто в США безопаснее, чем на автобусе, до которого не доберешься.

7.04.2020 09:45
- гость -

7.04.2020 09:42
- гость -

Там сейчас везде ж. От Калифорнии и до Нового Орлеана. Не веришь, гугл в руки.

7.04.2020 09:46
- гость -

7.04.2020 09:41
- гость -
А не слишком жирно будет
-------------------
Таджик-строитель купил недавно, в феврале, за 300 тысяч форд в кредит.

7.04.2020 09:48
Alex1976

7.04.2020 09:40
- гость -
Альтернативный, в России самая низкая цена на бензин среди развитых стран.

А зарплата в рф какая?

7.04.2020 09:49
гость

Приятно, что в Нью-Йорке еще не справились с вирусом, а в Барнауле справились, хотя у них раньше началось. Они уже полмесяца бьются и еще неизвестно сколько будут, а мы за неделю разобрались

7.04.2020 09:50
- гость -

Обыкновенная. Получает тот, кто работает. Как и на Западе.

7.04.2020 09:52
- гость -

Приятно, что в Нью-Йорке еще не справились с вирусом, а в Барнауле справились, хотя у них раньше началось. Они уже полмесяца бьются и еще неизвестно сколько будут, а мы за неделю разобрались

это потому что снизился наплыв ездюков на трамваях и трамваи перевели на режим работы выходного дня.

7.04.2020 09:52
- гость -

Там сейчас везде ж.
------------
Голодные ходят без магазинов? У жены родственицца 90 лет в Новосибирске месяц кашляла, выздоровела. Подумаешь грипп-короновирус. У нас в подъезде мужчина 35 лет 15 лет назад умер от пневмонии, больше в подъезде никто не заболел.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:45
Туристов из Москвы отправят на карантин при въезде на Алтай 0
09:31
Сладкая жизнь подорожала. В Алтайском крае отметили существенный рост цены на сахар 1
09:19
Алтайские суды еще неделю не будут рассматривать никаких дел по существу 2
09:05
Как платить за горячую воду и отопление не выходя из дома. Инфографика 0
08:51
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому 3
08:36
СМИ: правительство запретит ввозить в Россию дешевый бензин 38
08:21
Сокращение зарплат на 30%: как пострадал из-за эпидемии алтайский спорт 3
08:07
Шаурма на "удаленке". В Барнауле заработала новая бесконтактная доставка еды 0
07:54
Имбирь и чипы. Алтайский депутат-медик призвал не верить слухам о коронавирусе 7
07:44
Экономисты рассказали, на сколько могут снизиться доходы россиян из-за пандемии 4
07:32
Лучшие антидепрессанты: фотографии невероятных маламутов 0
07:18
"Читайте книги, а не СМИ". Как не поубивать друг друга во время самоизоляции 1
07:03
10 миллионов на спорт: АлтГПУ вошел в топ лучших университетов России и выиграл грант 1
06:51
Русские мемы, которые покорили Запад 5
06:42
Стало известно, когда в России пройдет ЕГЭ 0
06:31
Благовещение Пресвятой Богородицы. Что нужно и чего нельзя делать в великий праздник 0
06:17
Алтайские медики получат доплаты за работу в условиях коронавируса 8
06:04
Летний апрель. До +24°С потеплеет в Алтайском крае 7 апреля 0
01:30
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края 6
23:35
Не дошло. Жителя Рубцовска осудили за повторную неуплату алиментов дочери 2
23:02
Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу во время пандемии коронавируса 3
22:34
Строим и производим. Каким алтайским компаниям разрешили выйти на работу 9
22:16
Депутат предложил временно запретить выселение арендаторов из жилья 1
21:40
НДС, каникулы и платежи: крупный бизнес попросил Томенко о помощи 4
21:35
Опубликован перечень разрешенных видов деятельности в Алтайском крае в самоизоляцию 5
21:12
Сергей Шнуров предрек России рост протестов и развал 4
20:37
И снова фейки: барнаульский реаниматолог не покидал пятую горбольницу 4
20:04
В Алтайском крае рассказали о состоянии жителей региона, зараженных COVID-19. Видео 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День восьмой 5
19:07
Весеннюю охоту запретили в Алтайском крае 7
18:44
Дошились. Россияне не смогут торговать масками 22
18:27
Росссельхозбанк временно изменил режим работы 0
18:08
Алтайские пригородные поезда дезинфицируют после каждого рейса 0
17:51
Пока рано. Правительство России не собирается давать деньги предпринимателям 8
17:42
Понедельник – день тяжелый: компания пьяных барнаульцев оказала сопротивление полиции 6
17:30
Это незаконно. Юрист об отпуске без содержания, сокращении зарплат и самоизоляции 11
17:10
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края 13
17:05
Пьяный, задним ходом. В Барнауле осудят водителя, насмерть сбившего женщину 0
16:54
В УЕФА пытаются спасти европейский футбольный сезон 0
16:41
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома 30
16:35
Стало известно, сколько проедают жители Алтайского края 2
16:28
Все прилетающие из Москвы в Барнаул обязаны отправляться на самоизоляцию 15
16:13
Правительство утвердило список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса 2
16:05
Десять дней спустя. Как выглядит Белокуриха без туристов 3
15:50
Все идет не по плану: алтайский минздрав о том, кто получает помощь в больницах 2
15:31
В России зарегистрировано 954 новых случая заболевания COVID-19 16
15:22
Недосамоизолировались. Иномарка перевернулась на крышу в ДТП в центре Барнаула 1
15:15
Жителям Алтайского края разрешили самоизолироваться на дачах 21
15:04
Алтайские депутаты будут принимать законы дистанционно 4
14:48
Недельку отдохнули и хватит. Строители Алтайского края готовы возобновить работу 23

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.