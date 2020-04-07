Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Состояние певицы Надежды Бабкиной ухудшилось, и поэтому ее пришлось ввести в искусственную кому, сообщает "Московский комсомолец". Она получает лечение в частной клинике на территории Московской области.
Дыхание пациентки поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. По информации издания, тесты на коронавирус у народной артистки РСФСР отрицательные.
Ранее исполнительницу госпитализировали с предварительным диагнозом "двусторонняя пневмония".
Надежда Бабкина родилась в 1950 году в поселке Черный Яр Астраханской области в казачьей семье. За 40 лет творческой деятельности выпущены миллионы грампластинок, аудиокассет, видеопрограмм и компакт-дисков. Репертуар насчитывает около двух тысяч произведений.
Награждена Орденом Почета (1999), Орденом Дружбы (2005), Орденом за заслуги перед Отечеством III степени (2016), а также другими высокими правительственными наградами. За большой вклад в изучение истории российского казачества и популяризацию казачьего культурного наследия ей присвоено звание полковника казачьих войск с правом ношения оружия.
Надежда Бабкина – автор сборника "Русские народные певцы" (1996). В основу книги положен автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения по системе Международной академии наук. В 1997 году был выпущен сборник "Из репертуара ансамбля "Русская песня". Обе книги активно используются как учебные пособия в музыкальных вузах страны. В 2002 году вышла в свет автобиографическая книга "Душа русской песни".
Комментарии
Имунитет бывает иной раз нужнее, чем миллионы в кармане.
В её то возрасте, пневмония звучит как приговор. И никакие деньги не помогут.
Лев Лещенко уже выписался из больницы, а он постарше.