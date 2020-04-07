Сладкая жизнь подорожала. В Алтайском крае отметили существенный рост цены на сахар

Росстат сообщил, что цена на сахар в марте увеличилась в стране на 13,5%. Самый значительный рост отметили в Чувашии (+27,5%) и в Алтайском крае (+26,2%).
При этом в российском Минсельхозе оценивают ситуацию на сахарном рынке как стабильную. В ведомстве подчеркивают, что объемы производства продукта в стране в последние годы значительно превышают потребление, поэтому у поставщиков скопились внушительные запасы.
По оперативным данным ведомства, средняя цена на сахар у производителей за минувшую неделю снизилась на 1,8% и сейчас составляет 24,81 рубля за килограмм. Это на 26,3% ниже показателя на аналогичный период 2019 года, пишет "Российская газета".
Также, по данным Росстата, Алтайский край вошел в число лидеров по росту стоимости гречки (+13,8%). Такой же показатель зафиксировали в Башкирии.
Как ранее сообщал amic.ru, ранее Алтайский край попал в число регионов, жители которых чаще всего жалуются на рост цен. По данным ФАС, население недовольно повышением стоимости гречки, сахара, риса и туалетной бумаги.
Комментарии
самогон же!