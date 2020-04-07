Вторник, 7 Апрель, 09:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,41
€ 82,63
10°

6343 +0
Обь
152см +43


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Сладкая жизнь подорожала. В Алтайском крае отметили существенный рост цены на сахар

, ИА "Амител"
Регион уступил только Чувашии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Росстат сообщил, что цена на сахар в марте увеличилась в стране на 13,5%. Самый значительный рост отметили в Чувашии (+27,5%) и в Алтайском крае (+26,2%). 

При этом в российском Минсельхозе оценивают ситуацию на сахарном рынке как стабильную. В ведомстве подчеркивают, что объемы производства продукта в стране в последние годы значительно превышают потребление, поэтому у поставщиков скопились внушительные запасы. 

По оперативным данным ведомства, средняя цена на сахар у производителей за минувшую неделю снизилась на 1,8% и сейчас составляет 24,81 рубля за килограмм. Это на 26,3% ниже показателя на аналогичный период 2019 года, пишет "Российская газета"

Также, по данным Росстата, Алтайский край вошел в число лидеров по росту стоимости гречки (+13,8%). Такой же показатель зафиксировали в Башкирии.  

Как ранее сообщал amic.ru, ранее Алтайский край попал в число регионов, жители которых чаще всего жалуются на рост цен. По данным ФАС, население недовольно повышением стоимости гречки, сахара, риса и туалетной бумаги. 

Материалы по теме

 

 

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.04.2020 09:36
технарь

самогон же!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:45
Туристов из Москвы отправят на карантин при въезде на Алтай 0
09:31
Сладкая жизнь подорожала. В Алтайском крае отметили существенный рост цены на сахар 1
09:19
Алтайские суды еще неделю не будут рассматривать никаких дел по существу 2
09:05
Как платить за горячую воду и отопление не выходя из дома. Инфографика 0
08:51
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому 3
08:36
СМИ: правительство запретит ввозить в Россию дешевый бензин 37
08:21
Сокращение зарплат на 30%: как пострадал из-за эпидемии алтайский спорт 3
08:07
Шаурма на "удаленке". В Барнауле заработала новая бесконтактная доставка еды 0
07:54
Имбирь и чипы. Алтайский депутат-медик призвал не верить слухам о коронавирусе 7
07:44
Экономисты рассказали, на сколько могут снизиться доходы россиян из-за пандемии 4
07:32
Лучшие антидепрессанты: фотографии невероятных маламутов 0
07:18
"Читайте книги, а не СМИ". Как не поубивать друг друга во время самоизоляции 1
07:03
10 миллионов на спорт: АлтГПУ вошел в топ лучших университетов России и выиграл грант 1
06:51
Русские мемы, которые покорили Запад 5
06:42
Стало известно, когда в России пройдет ЕГЭ 0
06:31
Благовещение Пресвятой Богородицы. Что нужно и чего нельзя делать в великий праздник 0
06:17
Алтайские медики получат доплаты за работу в условиях коронавируса 8
06:04
Летний апрель. До +24°С потеплеет в Алтайском крае 7 апреля 0
01:30
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края 6
23:35
Не дошло. Жителя Рубцовска осудили за повторную неуплату алиментов дочери 2
23:02
Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу во время пандемии коронавируса 3
22:34
Строим и производим. Каким алтайским компаниям разрешили выйти на работу 9
22:16
Депутат предложил временно запретить выселение арендаторов из жилья 1
21:40
НДС, каникулы и платежи: крупный бизнес попросил Томенко о помощи 4
21:35
Опубликован перечень разрешенных видов деятельности в Алтайском крае в самоизоляцию 5
21:12
Сергей Шнуров предрек России рост протестов и развал 4
20:37
И снова фейки: барнаульский реаниматолог не покидал пятую горбольницу 4
20:04
В Алтайском крае рассказали о состоянии жителей региона, зараженных COVID-19. Видео 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День восьмой 5
19:07
Весеннюю охоту запретили в Алтайском крае 7
18:44
Дошились. Россияне не смогут торговать масками 22
18:27
Росссельхозбанк временно изменил режим работы 0
18:08
Алтайские пригородные поезда дезинфицируют после каждого рейса 0
17:51
Пока рано. Правительство России не собирается давать деньги предпринимателям 8
17:42
Понедельник – день тяжелый: компания пьяных барнаульцев оказала сопротивление полиции 6
17:30
Это незаконно. Юрист об отпуске без содержания, сокращении зарплат и самоизоляции 11
17:10
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края 13
17:05
Пьяный, задним ходом. В Барнауле осудят водителя, насмерть сбившего женщину 0
16:54
В УЕФА пытаются спасти европейский футбольный сезон 0
16:41
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома 30
16:35
Стало известно, сколько проедают жители Алтайского края 2
16:28
Все прилетающие из Москвы в Барнаул обязаны отправляться на самоизоляцию 15
16:13
Правительство утвердило список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса 2
16:05
Десять дней спустя. Как выглядит Белокуриха без туристов 3
15:50
Все идет не по плану: алтайский минздрав о том, кто получает помощь в больницах 2
15:31
В России зарегистрировано 954 новых случая заболевания COVID-19 16
15:22
Недосамоизолировались. Иномарка перевернулась на крышу в ДТП в центре Барнаула 1
15:15
Жителям Алтайского края разрешили самоизолироваться на дачах 21
15:04
Алтайские депутаты будут принимать законы дистанционно 4
14:48
Недельку отдохнули и хватит. Строители Алтайского края готовы возобновить работу 23

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.