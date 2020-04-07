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Туристов из Москвы отправят на карантин при въезде на Алтай

, ИА "Амител"
Провести в изоляции придется две недели
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Все прибывающие в Республику Алтай из Москвы должны провести две недели на карантине под наблюдением медиков.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Леонид Щучинов. Оно опубликовано на сайте республиканского Роспотребнадзора.

Въезжая на территорию Алтая, москвичи обязаны проинформировать об этом региональные власти. Аналогичную обязанность возложили и на петербуржцев. Для этого им нужно позвонить на горячую линию по номеру 8-913-692-90-74.

"Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ, отмечаю, что в городах Москва и Санкт-Петербург зарегистрировано до 80% из всех зарегистрированных случаев CОVID-2019 в РФ", – пояснил Щучинов.

Вернувшиеся из Москвы и Санкт-Петербурга жители Республики Алтай могут самоизолироваться в домашних условиях, а остальных поместят в обсерваторы. На десятый день гостей региона из неблагополучных по коронавирусу территорий протестируют на CОVID-19.

Примечательно, что изначально о прибытии должны были сообщать все туристы, но этот приказ был отменен в тот же день.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.04.2020 10:13
гость

мы все бессмертные, видимо так считают в алтайском крае

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