Индивидуальная программа развития Алтайского края будет готова в ближайшие дни

Индивидуальные программы развития российских регионов, где зафиксированы наиболее низкие социально-экономические показатели, будут готовы уже на этой неделе. Об этом на своей странице в Instagram написал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Завершаем разработку индивидуальных программ развития регионов с низкими социально-экономическими показателями. На этой неделе будут готовы все 10! Это станет хорошим заделом для развития регионов", – заявил Хуснуллин.
Как уже сообщал amic.ru, в конце февраля председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Первый транш составит 50 млрд рублей.
В список отстающих регионов, помимо Алтайского края, вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.
Комментарии
Как? По нужным карманам уже рассовали? Быстро управились.