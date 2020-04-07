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Индивидуальная программа развития Алтайского края будет готова в ближайшие дни

, ИА "Амител"
Вскоре регион получит обещанные пять миллиардов рублей
Фото: k1news.ru

Фото: k1news.ru

Индивидуальные программы развития российских регионов, где зафиксированы наиболее низкие социально-экономические показатели, будут готовы уже на этой неделе. Об этом на своей странице в Instagram написал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Завершаем разработку индивидуальных программ развития регионов с низкими социально-экономическими показателями. На этой неделе будут готовы все 10! Это станет хорошим заделом для развития регионов", – заявил Хуснуллин.

Как уже сообщал amic.ru, в конце февраля председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Первый транш составит 50 млрд рублей.

В список отстающих регионов, помимо Алтайского края, вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.04.2020 10:27
- гость -

Как? По нужным карманам уже рассовали? Быстро управились.

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