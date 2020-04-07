Впервые с января в Китае за сутки нет жертв коронавируса

Китай обнародовал статистику по коронавирусу за 6 апреля. Впервые с января за сутки в стране никто не умер от COVID-19, сообщает РИА "Новости".
В общей сложности зафиксированы 32 новых заражения. Все они у людей, которые вернулись из-за рубежа.
Всего с начала года в КНР подтверждены 81 740 случаев заболевания, из них 3331 закончился летально. 77 167 человек выздоровели, еще 1242 – продолжают лечение.
По последним данным, общее число заболевших в России достигло 6343. 406 пациентов выздоровели, 47 – скончались. В Алтайском крае инфицированы коронавирусом 12 человек.
Комментарии
китайцы очень дисциплинированные, а мы страна непуганых идиотов
+32
10:56 га "мы страна непуганых идиотов"
И ваша страна называется Украина
за сутки нет жертв коронавируса
6 апреля в стране заразились 32 человека
Это как?
7.04.2020 11:05
- гость -
А ваш диагноз, телевизор головного мозга.
11:11 АБОРИГЕН "диагноз, телевизор головного мозга"
Вам диагноз невозможно поставить, за отсутствием последнего
11:09 гость (Это как?)
жертвы вируса есть (новые зараженные), но никто не умер
7.04.2020 11:20
- гость -
жертвы вируса есть
за сутки нет жертв
Надо бы понятие жертвы тогда обозначить, а то хрень получается. 32 зараженных это возможно человек 20 потенциальные жертвы
А где информация по АК
11:11 АБОРИГЕН «И ваша страна называется Украина»
У тебя по существу есть, что возразить по поводу "китайцы очень дисциплинированные, а мы страна непуганых идиотов", где подразумевается страна Украина?
Расскажи о дисциплинированных 14 майданах на Украине. Не утомляйся, расскажи хотя бы, насколько был дисциплинирован последний в 2014 году и почему ты считаешь, что Украина не страна непуганых идиотов? Может это на тебя украинское телевидение так подействовало, только не говори, что ты его не смотришь.
Ну-ну, так и поверили), ещё до единиц считают... Там население полтора ярда, в сутки без пандемий умирало думаю тысч 200-400 , из них от пневмонии тысячи или десятки тысяч. Без короны. Ничего не стоит перекинуть данные туда-сюда по приказу правящей партии и вождя, как это обычно бывает при их наличии ...)
11:37 - гость -" А где информация по АК"
В Интернете....ничего нового