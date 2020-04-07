В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году

В Госдуме предложили полностью отменить ЕГЭ в 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно данным агентства, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин обратился к Михаилу Мишустину с предложением отказаться от госэкзаменов.

Смолин аргументировал предложение тем, что ситуация с коронавирусом к началу мая скорее всего не стабилизируется и предыдущего переноса на две недели может быть недостаточно. По словам депутата, Госдуме следует заранее продумать вариант с полной отменой ЕГЭ в этом году.

Как ранее сообщил amic.ru, из-за пандемии коронавируса старт основной волны госэкзаменов в этом году перенесли на 8 июня. При этом правительство планирует расширить максимальное количество заявок в вузы и позволить будущим студентам подавать документы через интернет.