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В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году

, ИА "Амител"
Инициативу озвучили премьеру Мишустину
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили полностью отменить ЕГЭ в 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно данным агентства, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин обратился к Михаилу Мишустину с предложением отказаться от госэкзаменов.

Смолин аргументировал предложение тем, что ситуация с коронавирусом к началу мая скорее всего не стабилизируется и предыдущего переноса на две недели может быть недостаточно. По словам депутата, Госдуме следует заранее продумать вариант с полной отменой ЕГЭ в этом году.

Как ранее сообщил amic.ru, из-за пандемии коронавируса старт основной волны госэкзаменов в этом году перенесли на 8 июня. При этом правительство планирует расширить максимальное количество заявок в вузы и позволить будущим студентам подавать документы через интернет.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.04.2020 10:21
- гость -

И...ты. А как поступление будут организовывать? за полтора месяца до подачи документов в вузы все менять?

7.04.2020 10:22
- гость -

Если отменять, то навсегда. И возвращаться к экзаменам. Хватит штамповать полудурков.

7.04.2020 10:29
- гость -

Это не спасет. Надо адекватных педагогов в школу возвращать. А то даже на всех пресс-конференциях волнует два вопроса: не сократят ли отпуска и зп. А как объяснять детям не понятый на удаленке материал - никто не спросил.

7.04.2020 10:30
- гость -

Его и вводить не следовало

7.04.2020 10:43
- гость -

Давно пора вернуться к старой Советской системе образования, хватит плодить неучей и рукожопов. Пушкина и Лермонтова путают, Киркинес на карте найти не могут! Ни пуговицы пришить, ни гвоздя забить.
Хотя государству не нужны умные и образованные, достаточно тех, кто сможет галочку поставить в определенном поле ЗА.

7.04.2020 10:45
- гость -

Ученик 11 лет учился в школе. Можно посмотреть средний балл аттестата.
А в такой обстановке это самое разумное решение. Многие взрослые сейчас не могут справиться со стрессом.В семьях напряженная обстановка.Кто-то не работает,у кого-то проблемы с бизнесом,у кого-то....Дети очень сильно реагируют на подобные ситуации

7.04.2020 10:49
- гость -

вот к чему такие новости? и так нервозность запредельная...

7.04.2020 10:52
гость

ситуация с коронавирусом к началу мая скорее всего не стабилизируется

В Алтайском крае уже стабилизировалась, 90 % возобновили работу

7.04.2020 10:52
- гость -

7.04.2020 10:22
- гость -
Да. Заметно.

7.04.2020 10:54
- гость -

Имитация бурной деятельности у некоторых депутатов и вполне ожидаемая реакция отдельных комментаторов)))

7.04.2020 10:58
- гость -

Т.е парни не поступят в ВУЗы и уйдут в войска?

7.04.2020 10:59
месный

тоесть школу кончат щас а егэ через год, ну и мало кто его здаст, а кого в армию загребут тот потом может даже и не пытаться походу

7.04.2020 10:59
- гость -

Вот и именно: призыв то никуда не сдвинули!

7.04.2020 11:00
- гость -

Так точно.

7.04.2020 11:03
- гость -

"Ученик 11 лет учился в школе. Можно посмотреть средний балл аттестата......Дети очень сильно реагируют на подобные ситуации" А вы полагаете, что смена порядка поступления за 1,5 месяца до экзамена кого-то успокоит? Ведь полно выпускников, которые, не обращая внимания на другие предметы, прицельно готовились именно к тем 3-4, по которым нужны результаты ЕГЭ для поступления. И как средний балл аттестата, где такие предметы как ОБЖ, Физ-ра, ИЗО и тп, может дать оценку знаний абитуриента например в меде или политехе.

7.04.2020 11:04
- гость -

Алтайском крае уже стабилизировалась, 90 % возобновили работу

Кушать хотца.
Или с голоду сдохнуть или от вируса.
С голоду вероятность больше если не работать

7.04.2020 11:09
- гость -

ВУЗы останутся без абитуры?
Провал в год по обучению?
Гений такое предложение внес

7.04.2020 11:16
- гость -

7.04.2020 11:03
- гость -
Ну да.

7.04.2020 11:26
- гость -


- гость -
7.04.2020 11:03
Полностью поддерживаю!
Так могут писать и говорить лишь те, чьи дети не выпускаются в этом году. Наш ребенок уже столько сил положил на подготовку и в данной обстановке ни на минуту не отвлекался от подготовки!

7.04.2020 11:27
- гость -

Интересно Россия схлопнется в августе или раньше?

7.04.2020 11:29
гость

Алтайскому краю хватило недели, чтобы не схлопнуться и он возобновил работу

7.04.2020 11:37
- гость -

7.04.2020 11:27
- гость -

Не дождетесь! И еще: бойтесь злобы своей, она вас разрушит!

7.04.2020 11:59
ПТУшник

Его не оменять, а запрещать надо. Угробили образование.

7.04.2020 13:26
- гость -

7.04.2020 11:59
ПТУшник

По своему уровню обо всех не судите.

7.04.2020 13:29
- гость -

7.04.2020 13:26 А твой уровень какой?

7.04.2020 14:28
ПТУшник

для 13:29. А это жертва ЕГЭ отписалась. Его теперь жаба душит и живёт он по принципу - назло соседу себе ухо откушу.

7.04.2020 15:15
- гость -

7.04.2020 14:28
ПТУшник

Как же вы себе льстите)))))))))

7.04.2020 15:21
ЕВА

Какой бред... А ничего, что для большинства выпускников, которые действительно планируют поступать в ВУЗы и которые эти 2 года целенаправленно готовились к поступлению отмена будет огромным стрессом.... Это же как рухнувшие надежды и мечты... Надеюсь, что разумных у нас все же больше
И вообще достали эти все депутаты, которые только пиарятся с помощью своих бредовых идей на "короновирусе"...

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