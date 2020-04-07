СМИ: "Спортмастер" полностью закрывает свои магазины на время пандемии

Розничная сеть магазинов спортивной одежды и аксессуаров "Спортмастер" временно закроет свои магазины из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник внутри сети.
Согласно информации, ретейлер решил закрыть все филиалы до снятия ограничительного режима. Сотрудников попросили устроиться в другие магазины, а тем, кто не сможет найти работу, – пообещали выплачивать компенсацию в размере одного МРОТ.
Источник уточнил, что у всех работников будет возможность вернуться в "Спортмастер" после окончания пандемии.
Как ранее сообщил amic.ru, 3 апреля алтайские бизнесмены обратились к губернатору с просьбой отменить нерабочий месяц. В коллективном письме предприниматели заявили, что могут обанкротиться до завершения пандемии. В свою очередь, 6 апреля Виктор Томенко расширил список отраслей, которые продолжат работать в Алтайском крае, несмотря на нерабочий месяц.
Комментарии
Пример ответственного бизнеса. А то как с покупателей все свои издержки и хотелки драть, так это нормально. А как самим что то платить, так памагите.
Раз государство не решается вводить режим ЧС и обеспечить своих граждан необходимым. Граждане сами на биржу идут , вставать на учет. А кому сейчас легко? Вот и посмотрим где налоговая насобирает денег на выплату всем безработным!
какие же будут цены после окончания этого всего?
Спортмастер - молодцы. Красавцы.
Оно и верно, люде зараженные пришли - померили товар, повесили...а здоровому передастся....
Вот пример ответственного подхода! Респект и уважуха!
Правильно. Пусть путин платит зпл это же его идея все закрыть без чс и в отсутствие эпидемии
Вчера запросили льготный кредит на выплату официальной зп, кредитная история и 15 лет сотрудничества с одним банком, зарплтаные проекты на всех: барабанная дробь - под 39,4 % годовых!!!!
!!! МОЛОДЦЫ ПРАВИЛЬНО !!!
2
7.04.2020 12:57
гость
ну и? озвучьте - что за банк? я так думаю - явно государственный?
Вован всем работу подыщет )
уж лучше от пневмонии сдохнуть, чем от нищеты и голода...
Мойша Германгреф не упустит.
7.04.2020 13:08
ПАРТИЗАН
Вован всем работу подыщет )
уж лучше от пневмонии сдохнуть, чем от нищеты и голода...
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Не лучше.