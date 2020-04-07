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СМИ: "Спортмастер" полностью закрывает свои магазины на время пандемии

, ИА "Амител"
Сотрудников попросили найти себе другую работу
Фото: retail-life.ru

Фото: retail-life.ru

Розничная сеть магазинов спортивной одежды и аксессуаров "Спортмастер" временно закроет свои магазины из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник внутри сети.

Согласно информации, ретейлер решил закрыть все филиалы до снятия ограничительного режима. Сотрудников попросили устроиться в другие магазины, а тем, кто не сможет найти работу, – пообещали выплачивать компенсацию в размере одного МРОТ.

Источник уточнил, что у всех работников будет возможность вернуться в "Спортмастер" после окончания пандемии.

Как ранее сообщил amic.ru, 3 апреля алтайские бизнесмены обратились к губернатору с просьбой отменить нерабочий месяц. В коллективном письме предприниматели заявили, что могут обанкротиться до завершения пандемии. В свою очередь, 6 апреля Виктор Томенко расширил список отраслей, которые продолжат работать в Алтайском крае, несмотря на нерабочий месяц.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.04.2020 12:46
- гость -

Пример ответственного бизнеса. А то как с покупателей все свои издержки и хотелки драть, так это нормально. А как самим что то платить, так памагите.

7.04.2020 12:47
гость

Раз государство не решается вводить режим ЧС и обеспечить своих граждан необходимым. Граждане сами на биржу идут , вставать на учет. А кому сейчас легко? Вот и посмотрим где налоговая насобирает денег на выплату всем безработным!

7.04.2020 12:51
- гость -

какие же будут цены после окончания этого всего?

7.04.2020 12:52
krash

Спортмастер - молодцы. Красавцы.
Оно и верно, люде зараженные пришли - померили товар, повесили...а здоровому передастся....
Вот пример ответственного подхода! Респект и уважуха!

7.04.2020 12:56
- гость -

Правильно. Пусть путин платит зпл это же его идея все закрыть без чс и в отсутствие эпидемии

7.04.2020 12:57
гость

Вчера запросили льготный кредит на выплату официальной зп, кредитная история и 15 лет сотрудничества с одним банком, зарплтаные проекты на всех: барабанная дробь - под 39,4 % годовых!!!!

7.04.2020 13:01
ЯЛЕГЕНДА

!!! МОЛОДЦЫ ПРАВИЛЬНО !!!

7.04.2020 13:04
Дюша Метёлкин

2
7.04.2020 12:57
гость


ну и? озвучьте - что за банк? я так думаю - явно государственный?

7.04.2020 13:08
ПАРТИЗАН

Вован всем работу подыщет )
уж лучше от пневмонии сдохнуть, чем от нищеты и голода...

7.04.2020 13:23
- гость -

Мойша Германгреф не упустит.

7.04.2020 13:48
- гость -

7.04.2020 13:08
ПАРТИЗАН
Вован всем работу подыщет )
уж лучше от пневмонии сдохнуть, чем от нищеты и голода...
---------
Не лучше.

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