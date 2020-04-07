"Начинаю экономить". Турист из Барнаула застрял в Непале

Альпинист из Барнаула Антон Лежнев так сильно хотел покорить Эверест, что отправился в Непал 12 марта, когда страны уже предпринимали активные действия для профилактики коронавируса. Теперь житель Алтайского края не может вернуться на родину. Его рассказ публикует "Тайга.инфо".

"12 марта мы вылетели из Москвы в Катманду. Границы открыты, самолеты летают, Непал принимает. Нас должно было собраться в группе 13 человек, – уточнил барнаулец. – Но 14-го Непал прекращает выдачу виз. Успели прилететь только четверо – я и ребята из Москвы и Питера. При этом самолеты еще летали, окончательно закрыты границы не были".

Восхождение на высочайшую вершину в мире не состоялось. По пути к Эвересту туристы узнали, что Россия закрыла авиасообщение. В Непале ввели жесткие ограничения для борьбы с COVID-19.

"В Непале с 24 марта введен локдаун: полностью закрыто междугороднее и международное сообщение, – рассказал Лежнев. – Между городами и селами люди не ездят, в Катманду объявлен карантин, по улицам запрещено перемещаться".

Одной из туристок стало плохо. Ее госпитализировали. К счастью, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Вскоре гостью страны выписали из больницы.

Остальных туристов собрали в столице – Катманду. Так как полностью перекрыто междугороднее сообщение, перевозили их на вертолете. В этом посодействовало российское посольство.

"В списках посольства РФ в Непале сейчас порядка 140-150 русских, – поделился информацией алтайский альпинист. – Большая часть из них находится в Катманду, ведь только оттуда можно улететь".

О развлечениях думать не приходится. Продуктовые лавки открывают вечером на пару часов, а все остальное время передвижение по улицам запрещено.

На проживание уходит около 500 рублей в день. На эти деньги можно провести сутки в недорогом отеле и дважды поесть.

"Я начинаю экономить, и уже не каждый день могу себе позволить поесть в нашей кафешке, – признался Лежнев. – В среднем блюдо стоит 100 рублей".

Выручает газовая горелка, на которой можно вскипятить воду и приготовить яичницу.

Тем, у кого кончились деньги, приходится жить в палаточном лагере. Он рассчитан на 25 человек.

Барнаулец признался, что он удивлен потоком негатива, который обрушился на тех туристов, которые не успели улететь в Россию до закрытия границ.

"На тот момент никто границы не закрывал, про это даже разговоров не велось, – объяснил Лежнев свое решение. – К тому же Непал – страна, зарабатывающая на туризме. Не верилось, что могут быть предприняты такие беспрецедентные меры, которые оставят страну без денег".

Когда удастся вернуться домой, пока неизвестно. Поданы заявления через портал "Госуслуги", составлены списки тех, кто нуждается в эвакуации. Но ее дату туристам не называют.