"Начинаю экономить". Турист из Барнаула застрял в Непале

Альпинист из Барнаула Антон Лежнев так сильно хотел покорить Эверест, что отправился в Непал 12 марта, когда страны уже предпринимали активные действия для профилактики коронавируса. Теперь житель Алтайского края не может вернуться на родину. Его рассказ публикует "Тайга.инфо".
"12 марта мы вылетели из Москвы в Катманду. Границы открыты, самолеты летают, Непал принимает. Нас должно было собраться в группе 13 человек, – уточнил барнаулец. – Но 14-го Непал прекращает выдачу виз. Успели прилететь только четверо – я и ребята из Москвы и Питера. При этом самолеты еще летали, окончательно закрыты границы не были".
Восхождение на высочайшую вершину в мире не состоялось. По пути к Эвересту туристы узнали, что Россия закрыла авиасообщение. В Непале ввели жесткие ограничения для борьбы с COVID-19.
"В Непале с 24 марта введен локдаун: полностью закрыто междугороднее и международное сообщение, – рассказал Лежнев. – Между городами и селами люди не ездят, в Катманду объявлен карантин, по улицам запрещено перемещаться".
Одной из туристок стало плохо. Ее госпитализировали. К счастью, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Вскоре гостью страны выписали из больницы.
Остальных туристов собрали в столице – Катманду. Так как полностью перекрыто междугороднее сообщение, перевозили их на вертолете. В этом посодействовало российское посольство.
"В списках посольства РФ в Непале сейчас порядка 140-150 русских, – поделился информацией алтайский альпинист. – Большая часть из них находится в Катманду, ведь только оттуда можно улететь".
О развлечениях думать не приходится. Продуктовые лавки открывают вечером на пару часов, а все остальное время передвижение по улицам запрещено.
На проживание уходит около 500 рублей в день. На эти деньги можно провести сутки в недорогом отеле и дважды поесть.
"Я начинаю экономить, и уже не каждый день могу себе позволить поесть в нашей кафешке, – признался Лежнев. – В среднем блюдо стоит 100 рублей".
Выручает газовая горелка, на которой можно вскипятить воду и приготовить яичницу.
Тем, у кого кончились деньги, приходится жить в палаточном лагере. Он рассчитан на 25 человек.
Барнаулец признался, что он удивлен потоком негатива, который обрушился на тех туристов, которые не успели улететь в Россию до закрытия границ.
"На тот момент никто границы не закрывал, про это даже разговоров не велось, – объяснил Лежнев свое решение. – К тому же Непал – страна, зарабатывающая на туризме. Не верилось, что могут быть предприняты такие беспрецедентные меры, которые оставят страну без денег".
Когда удастся вернуться домой, пока неизвестно. Поданы заявления через портал "Госуслуги", составлены списки тех, кто нуждается в эвакуации. Но ее дату туристам не называют.
Комментарии
Ну и дурак. больше нет слов. вот и пусть сидит там себе на горе
Что значит "не успели?" Не хотели - другой вопрос. Умнее других себя чуствовали, не брали в серьез происходяще. Вот и по делом. Нефиг щас ныть.
Сумели добраться до Непала, сумейте и от туда выбраться.
Теперь у нас в стране - каждый сам за себя.
Вернее вся ответственность возложена на глав регионов.
сейчас глава самолет за ним пошлет...
"К тому же Непал – страна, зарабатывающая на туризме."
На туристах, которые экономят даже на еде, заработать невозможно.
А вообще, как вы планируете такое мероприятие, как восхождение на высочайшую горную вершину без мысли о неудаче и возможной больничной палате на долгое время в этой же стране?
И очень странно выглядит "помощь вертолетом", когда официально междугородние перемещения запрещены? После этого вы хотите, чтобы люди сидели дома?
Применений двойных стандартов - это так мило.
Барнаулец признался, что он удивлен потоком негатива, который обрушился на тех туристов, которые не успели улететь
Первый день живешь что ли, не знал, какие людишки мерзкие завистливые насекомые?
Даже если ты будешь им раздавать просто так деньги (это они любят больше всего), они все равно будут тебя ненавидеть за то, что ты им раздаешь деньги.
Полная безответственности власти перед своими гражданами - если свободно выпустили из страны то почему запрещаете вернуться. Не все же могут предсказать действия безумцев!!!
Странные люди,застрявшие где то..Им же рекомендовали,советовали,говорили..Но они решили лететь в ситуации с короновирусом.Они же не дураки,долдны были продумать разные варианты развития ситуации.Это безответственность и русская надежда на авось..
Безумцы, выехавшие, когда уже во многих странах мира бушевала пандемия, не могут предугадать к чему их выезд может привести, у них на это ума не хватит. А понять, что и кроме коронавируса за пределами страны есть риски, это вообще за гранью их интеллекта
надо послать авианосец,собрать всех туристов и в круиз по Северному морскому пути.
как вы планируете такое мероприятие, как восхождение на высочайшую горную вершину
Там вроде вступительный взнос для восхожденцев несколько тысяч долларов?
Денег на билет в 1 конец было?
Правительство установило порядок помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Согласно документу, на поддержку могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. Помощь им окажут с даты возвращения на родину, которая указана в билетах, до фактического приезда в страну. Те, у кого нет билетов на этот период, смогут получить помощь в соответствии с постановлением правительства об оказании содействия гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию.
Россияне, которые остались за границей, получат помощь в размере 2,4 тыс. руб. на человека в день, говорится в документе. На ребенка в возрасте до 14 лет предусмотрены выплаты в 1,6 тыс. в день.
Самоизолированные ,несчастные аульцы (не бюджетники) должны этим разнощикам заразы сочувствовать???
Могу только по сочувствовать.
Люди которые из себя льют негатив в сторону туристов глубоко не далекие.
То что сейчас происходит в мире это реально нокдаун. Такого не было ни когда, чтобы все остановилось в плане переживания. Если год назад мне кто-бы сказал что все самолеты не летают, поезда не ходят. я бы сказала ХА_ХА_ХА, что ты куришь?
Всем туристам кто не дома, от всего сердца крепкого здоровья, берегите себя. и конечно же скорейшего возвращения домой.
Прощай
7.04.2020 11:03
Воланд
Первый день живешь что ли, не знал, какие людишки мерзкие завистливые насекомые?
При чем здесь зависть? Нисколько не завидую. А вот что из-за горе-туристов я должен сейчас дома плеваться в потолок, это плохо. И еще эпидемию сюда привезли. И к теме, один наш турист вчера умер в Тае в больнице от инфекции. Осталась жена с детьми.
7.04.2020 11:37
- гость
а всем нетуристам,самоизолировавшимся дома- ,,крепитесь- ведь дома и стены помогают".
ждите помощи, может и дождетесь.
Страна не должна зависеть от того, могут ли ее граждане летать в другие страны. Сейчас могут, изменилась ситуация, не могут, это не должно быть критично. И любой покидающий страну должен понимать, что рискует вне зависимости от наличия или отсутствия коронавируса. Если он понимает и все равно покидает, он берет на себя ответственность. Нельзя запретить человеку быть экстремалом, но за его разбитую голову, если что случилось, платить не экстремалы не обязаны
Было интервью с дамой, занимающейся как раз туристами. Так вот, уезжали правдами и неправдами, со скандалами по типу "вы не имеете права меня не выпустить, а если что, то вывезти потом будете обязаны". Так что никакого негатива - но раз вы выехали на свой страх и риск, то кто вам злобный Буратино? Уж в середине-то марта было понятно, что происходит.