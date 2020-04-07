Вторник, 7 Апрель, 11:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,41
€ 82,63
14°

6343 +0
Обь
152см +43


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

"Начинаю экономить". Турист из Барнаула застрял в Непале

, ИА "Амител"
Около 150 россиян ожидают эвакуации в Катманду
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Альпинист из Барнаула Антон Лежнев так сильно хотел покорить Эверест, что отправился в Непал 12 марта, когда страны уже предпринимали активные действия для профилактики коронавируса. Теперь житель Алтайского края не может вернуться на родину. Его рассказ публикует "Тайга.инфо".

"12 марта мы вылетели из Москвы в Катманду. Границы открыты, самолеты летают, Непал принимает. Нас должно было собраться в группе 13 человек, – уточнил барнаулец. – Но 14-го Непал прекращает выдачу виз. Успели прилететь только четверо – я и ребята из Москвы и Питера. При этом самолеты еще летали, окончательно закрыты границы не были".

Восхождение на высочайшую вершину в мире не состоялось. По пути к Эвересту туристы узнали, что Россия закрыла авиасообщение. В Непале ввели жесткие ограничения для борьбы с COVID-19.

"В Непале с 24 марта введен локдаун: полностью закрыто междугороднее и международное сообщение, – рассказал Лежнев. – Между городами и селами люди не ездят, в Катманду объявлен карантин, по улицам запрещено перемещаться".

Одной из туристок стало плохо. Ее госпитализировали. К счастью, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Вскоре гостью страны выписали из больницы.

Остальных туристов собрали в столице – Катманду. Так как полностью перекрыто междугороднее сообщение, перевозили их на вертолете. В этом посодействовало российское посольство.

"В списках посольства РФ в Непале сейчас порядка 140-150 русских, – поделился информацией алтайский альпинист. – Большая часть из них находится в Катманду, ведь только оттуда можно улететь".

О развлечениях думать не приходится. Продуктовые лавки открывают вечером на пару часов, а все остальное время передвижение по улицам запрещено.

На проживание уходит около 500 рублей в день. На эти деньги можно провести сутки в недорогом отеле и дважды поесть.

"Я начинаю экономить, и уже не каждый день могу себе позволить поесть в нашей кафешке, – признался Лежнев. – В среднем блюдо стоит 100 рублей".

Выручает газовая горелка, на которой можно вскипятить воду и приготовить яичницу.

Тем, у кого кончились деньги, приходится жить в палаточном лагере. Он рассчитан на 25 человек.

Барнаулец признался, что он удивлен потоком негатива, который обрушился на тех туристов, которые не успели улететь в Россию до закрытия границ.

"На тот момент никто границы не закрывал, про это даже разговоров не велось, – объяснил Лежнев свое решение. – К тому же Непал – страна, зарабатывающая на туризме. Не верилось, что могут быть предприняты такие беспрецедентные меры, которые оставят страну без денег".

Когда удастся вернуться домой, пока неизвестно. Поданы заявления через портал "Госуслуги", составлены списки тех, кто нуждается в эвакуации. Но ее дату туристам не называют.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.04.2020 10:44
krash

Ну и дурак. больше нет слов. вот и пусть сидит там себе на горе
Что значит "не успели?" Не хотели - другой вопрос. Умнее других себя чуствовали, не брали в серьез происходяще. Вот и по делом. Нефиг щас ныть.

7.04.2020 10:46
- гость -

Сумели добраться до Непала, сумейте и от туда выбраться.
Теперь у нас в стране - каждый сам за себя.
Вернее вся ответственность возложена на глав регионов.

7.04.2020 11:01
- гость -

сейчас глава самолет за ним пошлет...

7.04.2020 11:02
- гость -

"К тому же Непал – страна, зарабатывающая на туризме."
На туристах, которые экономят даже на еде, заработать невозможно.
А вообще, как вы планируете такое мероприятие, как восхождение на высочайшую горную вершину без мысли о неудаче и возможной больничной палате на долгое время в этой же стране?
И очень странно выглядит "помощь вертолетом", когда официально междугородние перемещения запрещены? После этого вы хотите, чтобы люди сидели дома?
Применений двойных стандартов - это так мило.

7.04.2020 11:03
Воланд

Барнаулец признался, что он удивлен потоком негатива, который обрушился на тех туристов, которые не успели улететь


Первый день живешь что ли, не знал, какие людишки мерзкие завистливые насекомые?
Даже если ты будешь им раздавать просто так деньги (это они любят больше всего), они все равно будут тебя ненавидеть за то, что ты им раздаешь деньги.

7.04.2020 11:09
- гость -

Полная безответственности власти перед своими гражданами - если свободно выпустили из страны то почему запрещаете вернуться. Не все же могут предсказать действия безумцев!!!

7.04.2020 11:22
Бабуля

Странные люди,застрявшие где то..Им же рекомендовали,советовали,говорили..Но они решили лететь в ситуации с короновирусом.Они же не дураки,долдны были продумать разные варианты развития ситуации.Это безответственность и русская надежда на авось..

7.04.2020 11:24
гость

Безумцы, выехавшие, когда уже во многих странах мира бушевала пандемия, не могут предугадать к чему их выезд может привести, у них на это ума не хватит. А понять, что и кроме коронавируса за пределами страны есть риски, это вообще за гранью их интеллекта

7.04.2020 11:28
аминь

надо послать авианосец,собрать всех туристов и в круиз по Северному морскому пути.

7.04.2020 11:29
- гость -

как вы планируете такое мероприятие, как восхождение на высочайшую горную вершину

Там вроде вступительный взнос для восхожденцев несколько тысяч долларов?
Денег на билет в 1 конец было?

7.04.2020 11:32
Гость

Правительство установило порядок помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, на поддержку могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. Помощь им окажут с даты возвращения на родину, которая указана в билетах, до фактического приезда в страну. Те, у кого нет билетов на этот период, смогут получить помощь в соответствии с постановлением правительства об оказании содействия гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию.

Россияне, которые остались за границей, получат помощь в размере 2,4 тыс. руб. на человека в день, говорится в документе. На ребенка в возрасте до 14 лет предусмотрены выплаты в 1,6 тыс. в день.

7.04.2020 11:35
- гость -

Самоизолированные ,несчастные аульцы (не бюджетники) должны этим разнощикам заразы сочувствовать???

7.04.2020 11:37
- гость -

Могу только по сочувствовать.
Люди которые из себя льют негатив в сторону туристов глубоко не далекие.
То что сейчас происходит в мире это реально нокдаун. Такого не было ни когда, чтобы все остановилось в плане переживания. Если год назад мне кто-бы сказал что все самолеты не летают, поезда не ходят. я бы сказала ХА_ХА_ХА, что ты куришь?

Всем туристам кто не дома, от всего сердца крепкого здоровья, берегите себя. и конечно же скорейшего возвращения домой.

7.04.2020 11:45
- гость -

Прощай

7.04.2020 11:46
- гость -


7.04.2020 11:03
Воланд
Первый день живешь что ли, не знал, какие людишки мерзкие завистливые насекомые?

При чем здесь зависть? Нисколько не завидую. А вот что из-за горе-туристов я должен сейчас дома плеваться в потолок, это плохо. И еще эпидемию сюда привезли. И к теме, один наш турист вчера умер в Тае в больнице от инфекции. Осталась жена с детьми.

7.04.2020 11:46
кара нтин

7.04.2020 11:37
- гость
а всем нетуристам,самоизолировавшимся дома- ,,крепитесь- ведь дома и стены помогают".
ждите помощи, может и дождетесь.

7.04.2020 11:51
гость

Страна не должна зависеть от того, могут ли ее граждане летать в другие страны. Сейчас могут, изменилась ситуация, не могут, это не должно быть критично. И любой покидающий страну должен понимать, что рискует вне зависимости от наличия или отсутствия коронавируса. Если он понимает и все равно покидает, он берет на себя ответственность. Нельзя запретить человеку быть экстремалом, но за его разбитую голову, если что случилось, платить не экстремалы не обязаны

7.04.2020 11:52
- гость -

Было интервью с дамой, занимающейся как раз туристами. Так вот, уезжали правдами и неправдами, со скандалами по типу "вы не имеете права меня не выпустить, а если что, то вывезти потом будете обязаны". Так что никакого негатива - но раз вы выехали на свой страх и риск, то кто вам злобный Буратино? Уж в середине-то марта было понятно, что происходит.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:52
Два Алтая снова перепутали. На этот раз — на карте распространения COVID-19 0
11:38
Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы и зачем в этот день выпускают голубей? 0
11:31
Министр транспорта рассказал о катастрофическом падении перевозок пассажиров на Алтае 2
11:16
Комнаты для изоляции пассажиров с температурой оборудовали на всех вокзалах Барнаула 0
11:03
Язычок проглотишь. Фаршированный перец с перловкой и грибами 0
10:53
Травмы актера Джеки Чана: инфографика 33
10:42
"Начинаю экономить". Турист из Барнаула застрял в Непале 18
10:30
Впервые с января в Китае за сутки нет жертв коронавируса 12
10:15
В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году 22
10:06
Построй и изолируйся. Под Барнаулом "Усадебный берег" продает участки со скидкой 1
09:54
Индивидуальная программа развития Алтайского края будет готова в ближайшие дни 3
09:45
Туристов из Москвы отправят на карантин при въезде на Алтай 1
09:31
Сладкая жизнь подорожала. В Алтайском крае отметили существенный рост цены на сахар 13
09:19
Алтайские суды еще неделю не будут рассматривать никаких дел по существу 5
09:05
Как платить за горячую воду и отопление не выходя из дома. Инфографика 0
08:51
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому 6
08:36
СМИ: правительство запретит ввозить в Россию дешевый бензин 65
08:21
Коронавирус ударил по алтайскому спорту. Игрокам клубов сокращают зарплату на 30% 4
08:07
Шаурма на "удаленке". В Барнауле заработала новая бесконтактная доставка еды 0
07:54
Имбирь и чипы. Алтайский депутат-медик призвал не верить слухам о коронавирусе 12
07:44
Экономисты рассказали, на сколько могут снизиться доходы россиян из-за пандемии 5
07:32
Лучшие антидепрессанты: фотографии невероятных маламутов 2
07:18
"Читайте книги, а не СМИ". Как не поубивать друг друга во время самоизоляции 3
07:03
10 миллионов на спорт: АлтГПУ вошел в топ лучших университетов России и выиграл грант 1
06:51
Русские мемы, которые покорили Запад 6
06:42
Стало известно, когда в России пройдет ЕГЭ 0
06:31
Благовещение Пресвятой Богородицы. Что нужно и чего нельзя делать в великий праздник 0
06:17
Алтайские медики получат доплаты за работу в условиях коронавируса 9
06:04
Летний апрель. До +24°С потеплеет в Алтайском крае 7 апреля 0
01:30
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края. Видео 13
23:35
Не дошло. Жителя Рубцовска осудили за повторную неуплату алиментов дочери 3
23:02
Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу во время пандемии коронавируса 3
22:34
Строим и производим. Каким алтайским компаниям разрешили выйти на работу 9
22:16
Депутат предложил временно запретить выселение арендаторов из жилья 1
21:40
НДС, каникулы и платежи: крупный бизнес попросил Томенко о помощи 5
21:35
Опубликован перечень разрешенных видов деятельности в Алтайском крае в самоизоляцию 5
21:12
Сергей Шнуров предрек России рост протестов и развал 4
20:37
И снова фейки: барнаульский реаниматолог не покидал пятую горбольницу 5
20:04
В Алтайском крае рассказали о состоянии жителей региона, зараженных COVID-19. Видео 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День восьмой 5
19:07
Весеннюю охоту запретили в Алтайском крае 7
18:44
Дошились. Россияне не смогут торговать масками 23
18:27
Росссельхозбанк временно изменил режим работы 0
18:08
Алтайские пригородные поезда дезинфицируют после каждого рейса 0
17:51
Пока рано. Правительство России не собирается давать деньги предпринимателям 8
17:42
Понедельник – день тяжелый: компания пьяных барнаульцев оказала сопротивление полиции 7
17:30
Это незаконно. Юрист об отпуске без содержания, сокращении зарплат и самоизоляции 11
17:10
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края 13
17:05
Пьяный, задним ходом. В Барнауле осудят водителя, насмерть сбившего женщину 0
16:54
В УЕФА пытаются спасти европейский футбольный сезон 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.