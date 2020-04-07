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Два Алтая снова перепутали. На этот раз – на карте распространения COVID-19

, ИА "Амител"
Республике Алтай приписали 12 больных из Алтайского края
Фото: altaitg.ru

Фото: altaitg.ru

Mail.ru перепутал Алтайский край и Республику Алтай на собственной карте распространения COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Жители Горного Алтая заметили на карте распространения COVID-19 от Mail.ru 12 зарегистрированных случаев заболевания в республике, хотя официально в регионе нет ни одного случая заражения коронавирусом. По всей видимости, специалисты сайта перепутали республику с Алтайским краем, где на данный момент официально подтверждено 12 случаев заболевания.

Оперштаб обратился к Mail.ru и попросил "отображать корректные данные без путаницы двух соседних регионов". На данный момент ошибку уже исправили.

Как ранее сообщал amic.ru, 11 марта ряд СМИ выпустил публикацию, согласно которой Алтайский край занял место в первой десятке регионов с наименее здоровой экономикой. После проверки выяснилось, что журналисты перепутали край с Республикой Алтай, которая на самом деле и занимала лидирующие позиции в антирейтинге.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.04.2020 11:55
- гость -

Они за это должны ответить.

7.04.2020 12:01
krash

А как же введение в заблуждение? А компенсация морально нравственного ущерба причиненного местным?

7.04.2020 12:07
Циничный котик

Это оскорбление чувств алтайствующих

7.04.2020 12:17
- гость -

Некоторые путают Краснодарский и Красноярский краи. И Австрию с Австралией. Что поделаешь - эпоха ЕГЭ.

7.04.2020 12:27
- гость -

Современной молодежи слишком сложно различать созвучные регионы.
Да и какая разница, кто в этих дырах живет?
Надо скорее на маникюрчик и шугаринг, да стоисы в инстаграммик постить как покушала

7.04.2020 12:38
- гость -

В СССР Алтайский край включал и Горный Алтай, а современная Республика Алтай , есть не что иное как продукт ельцинского "берите суверенитета сколько хотите"

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