Два Алтая снова перепутали. На этот раз – на карте распространения COVID-19

Mail.ru перепутал Алтайский край и Республику Алтай на собственной карте распространения COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперштаб.
Жители Горного Алтая заметили на карте распространения COVID-19 от Mail.ru 12 зарегистрированных случаев заболевания в республике, хотя официально в регионе нет ни одного случая заражения коронавирусом. По всей видимости, специалисты сайта перепутали республику с Алтайским краем, где на данный момент официально подтверждено 12 случаев заболевания.
Оперштаб обратился к Mail.ru и попросил "отображать корректные данные без путаницы двух соседних регионов". На данный момент ошибку уже исправили.
Как ранее сообщал amic.ru, 11 марта ряд СМИ выпустил публикацию, согласно которой Алтайский край занял место в первой десятке регионов с наименее здоровой экономикой. После проверки выяснилось, что журналисты перепутали край с Республикой Алтай, которая на самом деле и занимала лидирующие позиции в антирейтинге.
Комментарии
Они за это должны ответить.
А как же введение в заблуждение? А компенсация морально нравственного ущерба причиненного местным?
Это оскорбление чувств алтайствующих
Некоторые путают Краснодарский и Красноярский краи. И Австрию с Австралией. Что поделаешь - эпоха ЕГЭ.
Современной молодежи слишком сложно различать созвучные регионы.
Да и какая разница, кто в этих дырах живет?
Надо скорее на маникюрчик и шугаринг, да стоисы в инстаграммик постить как покушала
В СССР Алтайский край включал и Горный Алтай, а современная Республика Алтай , есть не что иное как продукт ельцинского "берите суверенитета сколько хотите"