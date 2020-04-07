Комнаты для изоляции пассажиров с температурой оборудовали на всех вокзалах Барнаула

Термометрию проводят всем пассажирам, прибывающим в Барнаул. Об этом в ходе онлайн-конференции 7 апреля рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. По его словам, на железнодорожном вокзале, на автовокзале и в аэропорту оборудованы специальные комнаты, куда изолируют пассажиров с температурой. Далее вызывается скорая помощь, больного передают врачам.
Пока такая комната понадобилась только в аэропорту, рассказал Дементьев.
По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в России достигло 6343. 406 пациентов выздоровели, 47 – скончались. В Алтайском крае инфицированы коронавирусом 12 человек.
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