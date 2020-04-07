Алтайских пенсионеров обманывают, обещая выплаты по коронавирусу

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Алтай предупреждает пожилых людей об участившихся случаях мошенничества, когда преступники действуют от лица организации, хотя никакого отношения к ней не имеют, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Злоумышленники звонят пенсионерам, сообщая о положенных им выплатах "по коронавирусу". Для получения денег мошенники просят предоставить данные банковских карт.
"Специалисты Пенсионного фонда не ходят по домам, не решают по телефону вопросы социального обеспечения и не запрашивают информацию о персональных данных", – уточнили в республиканском отделении ПФР.
Пресс-служба ведомства напоминает населению, что данные о счетах у организации уже имеются. При чьей-то попытке их узнать от имени Пенсионного фонда рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.
Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае распространилась новая схема мошенничества: преступники звонят пожилым людям, представляются волонтерами Пенсионного фонда и предлагают доставку товаров.
Комментарии
Когда государство начнет кпстрировать в прямом смысле этих уродов, или я забыл что живу в мошенническом государстве....