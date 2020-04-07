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Министр транспорта рассказал о катастрофическом падении перевозок пассажиров на Алтае

, ИА "Амител"
Отменены сотни рейсов между селами
Фото: Барнаульский автобус

Фото: Барнаульский автобус

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев во время прямой конференции сообщил об огромном падении пассажиропотока из-за эпидемии коронавируса на 60-70%.  

"Пассажиропоток на уровне 97% от прошлого года. Для понимания, в марте ограничения повлияли на поток пассажиров. Только по пригороду он упал на 30%. По состоянию на 6 апреля поток в городе Барнауле рухнул на 50%. Вполовину упал поток на жд-транспорте. Отменено 28 международных рейсов автобусов. Также сократили рейсы из Барнаула авиакомпания – несколько десятков", — отметил Александр Дементьев.

Также на 70% упали внутремуниципальные перевозки между крупными городами Алтайского края. Отменены все международные рейсы в Казахстан.

При этом за март выросли перевозки зерна, кокса, а также строительных материалов. Дементьев напомнил, что в апреле введены ограничения для перевозки тяжелых грузов, поэтому многие компании старались сделать это еще до вируса.

Ранее стало известно, что в Барнауле пассажиропоток упал на 50%. Многие перевозчики работают в убыток. Мэрия краевой столицы планирует оказать финансовую помощь перевозчикам, однако не понятно пока каким образом. Кроме того, многие авиакомпании отменили рейсы из аэропорта Барнаула. РЖД приостановило на время несколько направлений из городов Алтайского края. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.04.2020 11:35
krash

Вообще то общественный транспорт надо совсем ЗАКРЫТЬ. это место заражение людей в тесном контакте.

Раз томенко указ выпустил, что работодатель обеспечивает БЕЗОПАСНУЮ доставку работниклв и только при этому условии работает - о каком общественном транспорте вообще речь может быть? Его закрывать надо!

7.04.2020 11:47
Пешеход

Пусть путин оплачивает все убытки. А то как налоги сумасшедшие драть, так он первый, а как свои обязанности выполнять, так я не я и хата не моя.

7.04.2020 11:55
- гость -

Транспорта нет, а министр есть! Парадокс!

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