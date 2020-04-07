Привези мне, извозчик: таксисты Барнаула сменили профиль в условиях самоизоляции

Спрос на услуги такси резко снизился на фоне режима самоизоляции в Алтайском крае. Об этом в ходе онлайн-конференции 7 апреля рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.
По его словам, услугами такси в последнюю неделю жители края стали пользоваться намного реже. Снизилось и число самих водителей. При этом наблюдается тенденция к увеличению спроса на услугу доставки таксистами продуктов из магазинов.
Как уже сообщал amic.ru, Дементьев подчеркнул, что в Алтайском крае из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 60-70%. Отменены сотни рейсов между муниципалитетами региона.
По последним данным, в Алтайском крае коронавирусом инфицированы 12 человек.
Комментарии
Они же всегда бухлом по ночам торговали.
Вези меня.....зь!
Ахах вот она свобода слова, комменты удаляют......