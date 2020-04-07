ИЗОизоляция. Как люди по всему миру повторяют шедевры живописи из подручных средств

Творческий флешмоб, в котором участники повторяют полотна великих художников, уже больше недели гуляет во всех соцсетях. Приобщиться к искусству не выходя из дома, используя подручные средства, – отличный способ отвлечься от беспокойства, происходящего в мире.
Люди по-разному подходят к флешмобу: кто-то скрупулезно до мелочей повторяет картины, а кто-то использует для этого домашних животных. Получившимися "шедеврами" пользователи делятся в соцсетях с хештегом #изоизоляция. В целом выходит очень весело.
#изоизоляция "Пушистый Иисус" — результат неудачной реставрации фрески Элиаса Гарсиа Мартинеса, 80-летней прихожанки Сесилии Хименес, провинция Сарагоса, Испания. 2012 "Пушистый Борис" — результат удачной реставрации неудачной реставрации, Мадрид, Испания, 2020. Идея Ира Ена
Следуя модному мейнстриму, Умкас решил повторить картину "Герр Вундеркерце, на карнавале в Шембарте, Нюрнберг, 1526 год" @thecanvasmenagerie . Правда елочную игрушку, символизирующую артишок,он наотрез отказался взять в лапу.... . Пы.Сы. В карусельке вариант с фотошопом, который сделал наш компьютерный гений Каспер и пару фоток с фотосессии. . @tussenkunstenquarantaine . Following the popular mainstream, Umkas decided to repeat the picture "Herr Wunderkerze, at the carnival in Schembart, Nuremberg, 1526" @thecanvasmenagerie . However, he flatly refused to take in his paw the Christmas toy, symbolizing a artichoke... . P.S. In the carusele, you may see a version of photoshop made by our computer genius Casper and a couple of shots. . #covidclassics #tussenkunstenquarantaine #изоизоляция #изоляция #исскуство #жизнькороткаискусствовечно #изоизоляция_с_котом #котикиумкасарья #dvakota3 #laмпа11 #karantin06Like
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